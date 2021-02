A última atualização do iOS revela o canto em que a Apple se apoiou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A notícia de que você poderá desbloquear o iPhone usando uma máscara , graças à verificação do Apple Watch, foi amplamente bem-vinda pelos usuários do iPhone.

Com muitos tendo que usar máscaras em público, o sistema de desbloqueio de ID facial da Apple enfrentou novos desafios no ano passado, vendo uma mistura de alguns recorrendo a senhas e outros retirando suas máscaras para autenticar funções como o Apple Pay.

Felizmente, aqueles que também possuem o Apple Watch poderão desbloquear seu telefone usando uma máscara, desde que estejam usando o relógio e que ele esteja desbloqueado. É um grande compromisso não apenas para as condições atuais que muitos de nós vivemos, mas para aqueles que vivem em regiões onde o uso de máscaras é comum.

Esta última atualização chega em um momento em que há rumores sobre a Apple usando um sistema de impressão digital sob exibição em dispositivos futuros.

Se este é um boato confiável, ou apenas uma ilusão, dado o ano passado de uso de máscara, é difícil de determinar - mas vamos ver como isso tudo pode funcionar.

A Apple lançou o Face ID no iPhone X em 2017. A empresa de Cupertino fez mudanças radicais no novo modelo na época, introduzindo o famoso entalhe - que persiste até hoje.

O Face ID também se espalhou para o iPad Pro, mas a Apple não usou essa tecnologia em todos os seus dispositivos. O iPhone SE - baseado em um design muito mais antigo - adere às impressões digitais assim como o MacBook, com um sensor Touch ID embutido no teclado.

Existe uma disparidade atípica nas abordagens biométricas de uma empresa que geralmente tem todos os seus patos em uma fileira.

O sistema de identificação facial da Apple precisa tanto da câmera quanto do projetor de pontos e é isso que fica no entalhe na parte superior da tela do iPhone, e é por isso que a Apple está aderindo a esse design a partir de 2017.

O que era revolucionário na época, e amplamente copiado pelos fabricantes de Android, agora parece datado, com a maioria dos rivais usando entalhes menores e, mais recentemente, furos para o mínimo de intrusão na tela.

Sensores de impressão digital sob a tela são uma tecnologia bem estabelecida e seria fácil para a Apple reintroduzir o Touch ID em seus telefones, permitindo reduzir ou remover o entalhe completamente, mas essa não é uma decisão a ser tomada de ânimo leve.

Fontes relatando rumores de uso do Touch ID através do display dizem que a Apple não fará essa mudança a menos que seja tão segura quanto as implementações anteriores. Essa é uma ótima premissa, mas, na realidade, as soluções biométricas são tão seguras quanto o PIN ou a senha usada como backup, então pode ser um ponto discutível.

A outra consideração, é claro, é adaptar a IU ao que quer que você substitua o entalhe. Atualmente, a Apple tem iOS funcionando perfeitamente em torno do entalhe, ou, no iPhone SE e iPad, usando todo o display.

Se a Apple removesse completamente o entalhe, isso levantaria a questão de onde e como a câmera frontal foi implementada - e como você consegue que o iOS funcione perfeitamente em torno disso?

Para Android, em alguns casos, nada é feito para acomodar o furo - há apenas um furo na IU, um pedaço de aplicativo faltando, um filme com um círculo preto nele. Não é assim que a Apple faz as coisas - embora ainda haja um entalhe cortando o lado dos filmes, então talvez essa seja a resposta.

Uma solução potencial pode ser uma câmera sob o display, mas a implementação inicial em dispositivos Android novamente sugere que atualmente ela não oferece a qualidade que a Apple exigiria.

Isso coloca a Apple encurralada em um canto de sua própria criação, cercada por um design que oferece suporte a uma ótima solução de um lado, e a falta de soluções de tecnologia comprovadas do outro.

Um novo sistema de Touch ID baseado em um leitor de impressão digital sob o display poderia ter uma introdução perfeita ao iPhone 13 e você nem saberia que ele estava lá. Mas você precisaria disso além da atual pandemia?

A Apple realmente mudará de uma solução que é fácil de usar, segura, incrivelmente conveniente e amada por seus usuários? Se qualquer coisa, a Apple deveria adicionar Face ID a seus iPads e Macs para tornar essas experiências mais perfeitas - porque o Touch ID em um iPad realmente não é tão conveniente, o Windows tem logon de face há anos e há bastante moldura para acomodar o Face Hardware de identificação em um Mac ou iPad.

O que está claro é que o caminho a seguir requer a minimização do hardware de ID Facial para sair do entalhe antigo. Isso é o que os rumores estão sugerindo atualmente - um entalhe menor com suporte para Face ID e Touch ID sob a tela para suportar impressões digitais.

Essa é uma maneira de sair dessa esquina, mas como sabemos, a Apple não introduz tecnologias por capricho e qualquer movimento que seja feito, é provável que estabeleça uma precedência para os próximos 5 anos de iPhones.

Escrito por Chris Hall.