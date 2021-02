Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante meses, relatórios alegaram que a Apple está testando a tecnologia Touch ID em display usando um leitor óptico de impressão digital. Agora, o The Wall Street Journal está avançando, alegando ter ouvido de dois ex-funcionários da Apple que um novo Touch ID óptico pode ser implantado junto com o Face ID.

Um ex-funcionário, que já trabalhou no Touch ID, disse que a versão óptica é possivelmente mais confiável do que as tecnologias que usam ultrassom. No entanto, a mesma fonte afirmou que a Apple não lançaria um sensor óptico de impressão digital até que seja tão seguro quanto o sensor Touch ID atual.

O Touch ID está atualmente disponível no iPhone SE, iPad e MacBooks. Também está disponível através do botão sleep / wake no iPad Air 4.

Se você duvida que o próximo iPhone contará com o Face ID e uma versão do Touch ID usando um leitor óptico de impressão digital embutido na tela, considere que a maioria das pessoas tem que usar uma máscara todos os dias, e isso torna difícil desbloquear um iPhone com Face ID sozinho. Embora a Apple esteja agora testando uma versão do ID Facial no iOS 14.5 que suporta máscaras, é necessário que o usuário use um Apple Watch desbloqueado ao mesmo tempo, o que não é muito fácil ou prático.

Bloomberg também acha que a Apple já começou a testar uma versão em display do ID de toque. Ele até afirmou que o iPhone 2021 poderia vir com um sensor de impressão digital na tela. O vazador críptico, mas confiável, L0vetodream, também parece acreditar que a Apple está desenvolvendo um iPhone com um sensor Touch ID no display.

Para mais rumores sobre o próximo iPhone, que provavelmente se chamará iPhone 13, confira o guia resumido do Pocket-lint aqui .

Escrito por Maggie Tillman.