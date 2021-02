O que há de novo no iOS 14.5 e iPadOS 14.5?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou o primeiro beta do iOS 14.5 e iPadOS 14.5 iOS e macOS para os desenvolvedores testarem.

Além dos betas do desenvolvedor, a Apple anunciou que está lançando a precipitação da próxima hora - um recurso que foi lançado nos EUA com o iOS 14 - para o Reino Unido e Irlanda. Disponível no aplicativo Clima e no widget Clima, o recurso é essencialmente um novo gráfico que mostra uma previsão minuto a minuto de chuva ou neve na próxima hora.

De qualquer forma, aqui estão todos os novos recursos que chegam ao seu iPhone ou iPad.

Os desenvolvedores registrados podem baixar o perfil do primeiro beta de desenvolvedor do Apple Developer Center. Futuras versões beta estarão disponíveis no ar.

Melhores smartphones 2021: os melhores telefones celulares disponíveis para compra hoje Por Chris Hall · 2 Fevereiro 2021

Agora você pode desbloquear seu iPhone usando uma máscara - mas o recurso só funciona no iPhone (não no iPad) e requer um Apple Watch. O relógio essencialmente desbloqueia o iPhone quando você tenta usar o ID facial enquanto usa uma máscara que cobre a boca e o nariz.

Nota: o Apple Watch deve estar em seu pulso e desbloqueado.

A Apple disse que os desenvolvedores agora precisam obter sua permissão antes de rastreá-lo, e você pode ver ou alterar os aplicativos para os quais concedeu permissão em Configurações.

Agora você pode pedir ao Siri para ligar para seus contatos de emergência.

Enquanto executa o iOS / iPadOS 14.5, seu iPhone e iPad podem suportar os controladores de jogos Xbox e Playstation mais recentes.

Não. A Apple disse que expandiu o reconhecimento de escrita manual e os recursos de Rabisco no iPad para oferecer suporte a português, francês, italiano, alemão e espanhol. Isso significa que, com um lápis Apple, você pode escrever à mão nesses idiomas em qualquer campo de texto, bem como selecionar, recortar e colar texto facilmente em outro documento como texto digitado.

Além disso, a Apple incluiu "melhorias" em recursos adicionais, como Share ETA no CarPlay e suporte a DualSIM global 5G.

Escrito por Maggie Tillman.