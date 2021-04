Como o Face ID do seu iPhone funcionará com máscaras - mas apenas se você estiver usando um Apple Watch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em breve, seu iPhone com ID facial poderá ser desbloqueado, mesmo se você estiver usando uma máscara. No entanto, há uma desvantagem de que ele só fará isso se você estiver usando um Apple Watch que está emparelhado com o telefone e desbloqueado.

Um problema de ter de usar máscaras faciais sobre a boca e o nariz é que o reconhecimento facial realmente não funciona com elas. Esse tem sido um problema particular com iPhones mais recentes (iPhone X, XS, XR, 11, 12) que dependem de Face ID .

Mas isso está prestes a mudar com a próxima iteração do iOS 14 , versão 14.5. Ele agora está disponível como um beta de desenvolvedor para aqueles que têm acesso e estará disponível publicamente nas próximas semanas. iOS 14 foi lançado pela primeira vez em setembro .

A Apple nos diz que o Face ID funciona exatamente como você esperaria com o novo software. Seu Apple Watch lhe dará algum feedback tátil para informá-lo que seu iPhone foi desbloqueado. Este é um comportamento semelhante ao uso do Apple Watch para desbloquear o Mac, que já está disponível há algum tempo. Mais uma vez, o relógio precisará estar bem próximo ao iPhone.

Esse processo também funcionará com o Apple Pay - portanto, você não precisa remover a máscara quando estiver no balcão, em vez de evitar o uso de máscara. No entanto, para compras e acesso de preenchimento automático de senha na App Store, iTunes Store e Safari, você ainda precisará inserir sua senha.

No entanto, parece que a opção não será ativada automaticamente - você precisará ativá-la em Ajustes> ID Facial e Senha no seu iPhone.

Obviamente, os iPhones com Touch ID continuarão sendo desbloqueados da mesma maneira que sempre.

O novo recurso é parte de vários novos aprimoramentos que vêm no iOS 14.5 / iPadOS 14.5, incluindo atualizações para Siri, suporte para controladores de jogos de Xbox e PlayStation de última geração e controles de rastreamento de aplicativos, permitindo que os desenvolvedores parem de rastreá-lo nos aplicativos. 5G global Dual SIM também é compatível.

Uma previsão minuto a minuto também está chegando ao aplicativo Meteorologia no Reino Unido, que já estava disponível nos EUA. Essa é a integração de parte do aplicativo Dark Sky que a Apple comprou no ano passado .

Além disso, no iPadOS 14.5 também há aprimoramentos para reconhecimento de manuscrito e Rabisco, incluindo suporte para português, francês, italiano, alemão e espanhol.

