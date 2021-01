Como usar o logotipo da Apple do iPhone como um botão secreto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há uma série de recursos inteligentes integrados ao software iOS da Apple - alguns dos quais você encontrará em nossas dicas e truques do iPhone - mas um recurso chamado Back Tap é um dos nossos favoritos absolutos. Nós o amamos tanto que sentimos que merecia seu próprio explicador.

Back Tap transforma o logotipo da Apple na parte de trás do iPhone em um botão secreto. Sim com certeza. Você pode programar o logotipo para fazer uma captura de tela ao tocar duas vezes nele e iniciar o Shazam ao tocar três vezes nele, por exemplo, ou pode configurar um Atalho Siri para usar como toque duplo e triplo, como ligar para seu parceiro.

No entanto, o Back Tap não está ativado por padrão. Veja o que você pode fazer com que o botão secreto do logotipo da Apple faça e como configurar o Back Tap.

O recurso que transforma o logotipo da Apple na parte de trás do iPhone em um botão secreto é chamado de Back Tap. Ele está oculto nas configurações de acessibilidade do seu iPhone e está desativado por padrão. Se você ligá-lo, poderá escolher uma série de opções que ocorrerão ao tocar duas ou três vezes no logotipo na parte de trás do seu iPhone.

As opções padrão disponíveis para toque duplo e toque triplo são:

Nenhum

Atalho de Acessibilidade

App Switcher

Centro de Controle

Casa

Tela de bloqueio

Mudo

Centro de Notificação

Acessibilidade

Captura de tela

Mexe

Siri Spotlight

Volume baixo

Aumentar o volume

Toque assistido

Classic Invert

Lupa

Smart Invert

Fale a tela

VoiceOver

Ampliação

Rolar para baixo

Scroll Up

Existem também Atalhos da Siri na parte inferior da lista de opções. Se você criou os atalhos da Siri, eles aparecerão aqui. Caso contrário, você pode criar um atalho da Siri, como Enviar uma mensagem do WhatsApp ao seu parceiro, mostrar o feed do News Today ou ligar para o seu melhor amigo, por exemplo. Você poderá então usar qualquer um dos atalhos que criar como uma opção para dar um toque duplo ou triplo no logotipo da Apple.

Para transformar o logotipo da Apple na parte de trás do seu iPhone em um botão secreto ao tocar duas ou três vezes nele, siga as etapas abaixo:

Abra as configurações no seu iPhone Toque em Acessibilidade Toque no toque Toque em Voltar Toque na parte inferior Toque em Double Tap Selecione o atalho que você deseja que aconteça ao tocar duas vezes no logotipo da Apple Toque em Voltar Toque na parte superior da tela Toque no toque triplo Selecione o atalho que você deseja que aconteça ao tocar três vezes no logotipo da Apple

Depois de configurar o Back Tap, usar o recurso é muito fácil. Basta tocar duas ou três vezes na parte de trás do iPhone, onde está o logotipo da Apple. Funciona mesmo quando você tem um caso em nossa experiência, embora não tenhamos tentado em todos os casos, é claro.

Você não precisa empurrar o logotipo, basta tocar duas ou três vezes no logotipo com o dedo e o atalho que você selecionou para essa ação acontecerá imediatamente, seja uma chamada ou uma captura de tela.

Nota: Se você tiver uma capa, talvez precise apenas anotar onde o logotipo da Apple está em seu dispositivo. Para os modelos do iPhone 11 e 12 , ele fica no meio da parte traseira, por exemplo, enquanto no iPhone XR , está acima do meio no terço superior.

Escrito por Britta O'Boyle.