A estabilização de deslocamento máximo do sensor do iPhone 12 pode chegar a todos os aparelhos iPhone 13 ou 14

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O iPhone 12 Pro Max tem vários recursos extras de câmera, incluindo estabilização de imagem por deslocamento de sensor, o que significa eliminação quase completa do tremido da câmera.

De acordo com novos relatórios, a tecnologia está definida para chegar a toda a linha de iPhone de próxima geração. Logicamente, isso será chamado de série iPhone 13 , mas há todas as chances de a Apple pular para o iPhone 14, considerando a negatividade do uso do número 13.

Nem todo iPhone de próxima geração terá lentes triplas, então a tecnologia também funcionará em aparelhos com lentes duplas.

De acordo com o DigiTimes , "os iPhones de próxima geração da Apple com lançamento previsto para o segundo semestre de 2021 virão com tecnologia de estabilização de mudança de sensor, de acordo com fontes da indústria".

Outros rumores sugerem que poderíamos também obter um sensor de impressão digital no display para contornar o problema de máscaras faciais que não funcionam com ID Facial. Devemos também obter telas com maior taxa de atualização. Também pode haver um entalhe reduzido, enquanto o tamanho da caixa da câmera também pode ter seu tamanho reduzido.

A Apple também começou a trabalhar no desenvolvimento de seu próprio hardware de modem, em vez de usar o da Qualcomm. Usar seu próprio modem significa que ele pode ser totalmente integrado à plataforma A-Series usada pelo iPhone, embora as dificuldades enfrentadas pela Intel em desenvolver seu próprio chip 5G mostrem que esta não é uma tarefa fácil.

Escrito por Dan Grabham.