Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple supostamente começou a trabalhar em um iPhone dobrável e está até testando uma versão em display do Touch ID.

De acordo com a Bloomberg , a empresa sediada em Cupertino está a anos de lançar um dispositivo para os consumidores, já que ele está funcionando apenas na tela neste momento e ainda não iniciou o resto do telefone. Os primeiros protótipos parecem muito com telas dobráveis já disponíveis de fabricantes como Samsung e Motorola , entre outros. Mas a Apple quer uma "dobradiça invisível" principalmente.

Uma tela se desdobraria em torno do tamanho do iPhone 12 Pro Max , embora vários tamanhos de tela estejam sendo discutidos, no entanto.

A Bloomberg também disse que o iPhone 2021 pode vir com um sensor de impressão digital na tela. Lembre-se de que a Bloomberg afirma desde 2019 que a Apple está explorando o recurso. No entanto, considerando que o Face ID não funciona bem com máscaras, talvez a Apple agora esteja falando sério sobre adicioná-lo. A empresa não disse se está interessada em Touch ID em display, muito menos em telefones dobráveis.

Finalmente, a Bloomberg disse que a Apple falou sobre remover a porta Lightning e aderir ao carregamento sem fio apenas em alguns modelos de iPhone. Além disso, os rumores de que AirTags da Apple serão lançados este ano, e o iPad Pro pode ser atualizado com uma tela Mini LED .

Some tudo isso e a Apple pode estar planejando algumas atualizações sérias de produtos, algumas mais distantes do que outras, é claro.

Escrito por Maggie Tillman.