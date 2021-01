Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O iPhone 13 está definido para apresentar um design quase idêntico ao da safra atual de smartphones da Apple, embora o entalhe possa ser adequado para um ajuste em comparação com os modelos anteriores.

Isso é de acordo com um novo relatório do outlet japonês Mac Otakara , que, citando suas fontes na cadeia de suprimentos chinesa, sugere que a altura e largura dos quatro novos modelos do iPhone permanecerão as mesmas. A única mudança no corpo externo será a espessura, que será aumentada em cerca de 0,26 mm, com uma mudança aparente na câmera frontal sugerindo um entalhe ligeiramente reduzido.

Conforme detalhado no relatório, a câmera TrueDepth deve ficar mais estreita porque o receptor na parte superior da tela se moverá para a borda do case, o que pode permitir que a Apple corte a forma geral do entalhe.

Há pequenos ajustes na câmera traseira, também, com a unidade sendo esperada para aumentar em 0,9 mm no iPhone 13, com a Apple também procurando "cobrir toda a unidade da câmera com vidro safira". Há rumores de que todos os modelos poderiam apresentar estabilização de imagem por deslocamento de sensor, também - algo que só foi incluído no iPhone 12 Pro Max da última vez.

Como sempre, no entanto, é importante manter esses vazamentos (muito) iniciais em perspectiva. Já vimos alguns relatórios sugerindo que os telefones apresentarão uma tela de 120 Hz, com a Apple também esperando incluir um novo chip A15, mas ainda faltam muitos meses para que os detalhes mais finos apareçam.

Uma coisa é certa, entretanto - muitos fãs do iPhone apreciariam o entalhe sendo entregue a um papel reduzido na tela.

Escrito por Conor Allison.