O iOS 14.3 está chegando: O que há na nova atualização do iPhone da Apple?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O iOS 14.3 foi lançado hoje, com atualizações para vários novos recursos importantes da Apple que estávamos esperando.

Há suporte para o serviço Fitness + de entrada, bem como para os novos fones de ouvido AirPods Max da Apple. Haverá também uma nova atualização do Apple Watch para oferecer suporte ao Fitness +.

Se você tiver a sorte de ter um iPhone 12 Pro ou Pro Max, também poderá tirar e editar essas fotos no modo ProRAW - estamos ansiosos para testar como isso funciona.

Também há atualizações para os aplicativos de TV, Saúde e Tempo, entre outros, além de suporte para o recurso App Clips aguardado , permitindo que você faça coisas como pagar pelo estacionamento sem baixar um aplicativo completo.

O aplicativo de TV tem uma guia para conteúdo do Apple TV +, enquanto o aplicativo de clima agora tem dados de qualidade do ar para países selecionados.

Aqui estão as notas de versão completas do iOS 14.3.

Uma nova experiência de fitness com a tecnologia Apple Watch com exercícios estilo estúdio disponíveis no seu iPhone, iPad e Apple TV (Apple Watch Series 3 e posterior)

Novo aplicativo Fitness no iPhone, iPad e Apple TV para navegar pelo Fitness + treinos, treinadores e recomendações personalizadas

Treinos em vídeo adicionados a cada semana em dez tipos de treino populares: treino de intervalo de alta intensidade, ciclismo indoor, ioga, core, força, dança, remo, caminhada em esteira, corrida em esteira e resfriamento consciente

Playlists com curadoria de treinadores Fitness + para complementar seu treino

Assinatura Fitness + disponível na Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos

Suporte para AirPods Max, novos fones de ouvido

Áudio de alta fidelidade para som rico

O EQ adaptável adapta o som em tempo real ao ajuste pessoal das almofadas de ouvido

Cancelamento ativo de ruído para bloquear o ruído ambiental

Modo de transparência para ouvir o ambiente ao seu redor

Áudio espacial com rastreamento dinâmico da cabeça para uma experiência de audição semelhante à de um teatro

As fotos do Apple ProRAW podem ser capturadas no iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

As fotos do Apple ProRAW podem ser editadas no aplicativo Fotos

Opção para gravar vídeo a 25 fps

Espelhe a câmera frontal para fotos no iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X

Nova seção de informações de privacidade nas páginas da App Store que inclui um resumo relatado pelo desenvolvedor das práticas de privacidade do aplicativo

Uma guia totalmente nova do Apple TV + torna mais fácil descobrir e assistir a programas e filmes da Apple Original

Pesquisa aprimorada para que você possa navegar por categoria, como gênero, e ver pesquisas e sugestões recentes à medida que digita

Principais resultados de pesquisa mostrados com as correspondências mais relevantes em filmes, programas de TV, elenco, canais e esportes

Suporte para iniciar clipes de aplicativos digitalizando códigos de clipes de aplicativos projetados pela Apple por meio da câmera ou do Centro de controle

Capacidade de indicar gravidez, lactação ou uso de anticoncepcionais no Rastreamento de ciclos no aplicativo Saúde para gerenciar melhor as previsões de período e janela fértil

Os dados de qualidade do ar agora estão disponíveis no clima, mapas e Siri para locais na China continental

As recomendações de qualidade do ar e saúde são fornecidas em Weather and Siri para os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Índia e México em certos níveis de qualidade do ar

Os dados de qualidade do ar no clima, mapas e Siri refletem escalas nacionais atualizadas para Alemanha e México

Opção de mecanismo de pesquisa Ecosia no Safari

Algumas mensagens MMS podem não ser recebidas

Os grupos de contato não exibiram membros ao redigir uma mensagem

Alguns vídeos não apareciam corretamente quando compartilhados do aplicativo Fotos

As pastas do aplicativo podem não abrir

Resultados de pesquisa do Spotlight e abrir aplicativos do Spotlight pode não funcionar

O Bluetooth pode estar indisponível nas configurações

MagSafe Duo Charger pode carregar seu iPhone sem fio com menos do que a potência máxima

Acessórios e periféricos sem fio que usam o protocolo WAC podem não conseguir concluir a configuração

O teclado seria dispensado ao adicionar uma lista em Lembretes ao usar o VoiceOver

Escrito por Dan Grabham.