O iPhone da Apple pode finalmente oferecer zoom periscópico em 2022

(Pocket-lint) - A Apple gosta de fazer grandes afirmações sobre os sistemas de câmera que inclui em seus telefones, mas muitas vezes leva alguns anos até que a empresa adote algumas das tecnologias mais recentes oferecidas em outros lugares.

A última sugestão é que a Apple pode estar pensando em incluir zoom de periscópio em um dispositivo em 2022 - provavelmente algo que seria reservado para o modelo do iPhone Pro Max.

O periscópio ou zoom dobrado funciona alterando o caminho da luz direto das lentes para o sensor, dobrando-o em 90 graus - daí o nome. Isso permite um conjunto de lentes maior que pode ser alojado sem a necessidade de um telefone grosso.

O uso deste tipo de lente foi demonstrado pela primeira vez pela Oppo em 2017 , mas foi realmente a Huawei P30 Pro 2019 que a usou com efeito devastador, permitindo imagens telefoto nítidas que antes eram impossíveis em um smartphone.

Posteriormente, muitas marcas se seguiram, incluindo a Samsung em 2020 com o Galaxy S20 Ultra .

Para o iPhone, seria uma oportunidade de trazer algo novo para a oferta do iPhone, abrindo uma fotografia telefoto mais longa, mas precisaria de um redesenho de algumas das carcaças das lentes na parte traseira do telefone, algo que dificilmente acontecerá em 2021, devido para o lançamento de um novo design para o iPhone 12 em 2020 .

Fontes disseram ao noticiário coreano The Elec que a Samsung Electro-Mechanics poderia fornecer os atuadores e as lentes, com a LG InnoTek montando as unidades em módulos de câmera para o iPhone. A explicação para o complexo acordo com o fornecedor deve-se aparentemente às patentes e aos relacionamentos existentes.

Os resultados, entretanto, serão mais interessantes do que de onde vêm os módulos da câmera. O zoom do periscópio pode permitir zoom acima de 3x, o que permitiria à Apple ativar o zoom 5x ou 10x sem a necessidade de zoom digital - e aumentar a qualidade dessas imagens.

Combinado com a fotografia computacional, existe a oportunidade de zooms híbridos para dar aos usuários do iPhone imagens que estão atualmente fora de alcance.

Como sempre acontece com a Apple, não saberemos se isso realmente acontecerá até que seja anunciado. Atualmente, a melhor sugestão é 2022 ou 2023.

Escrito por Chris Hall.