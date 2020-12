Dicas e truques do iPhone 12: 14 coisas legais para o iOS 14

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você tem um novo iPhone estiloso, ou mesmo um modelo mais antigo, mas com o software iOS 14 mais recente baixado, existem alguns novos recursos para aproveitar que ajudarão a tornar o uso do seu telefone um pouco mais conveniente.

Portanto, quer você tenha um iPhone 12 Pro Max ou um iPhone X, há muito em que cravar os dentes. Neste recurso, apresentaremos algumas dicas e truques interessantes que descobrimos desde o uso do novo software e dispositivo.

O software iOS da Apple tem sido a fonte de muitos recursos excelentes de acessibilidade, e um dos mais recentes é a capacidade de tocar a parte traseira do telefone para iniciar funções específicas, como tirar uma captura de tela.

Para habilitá-lo, vá para Configurações, encontre Acessibilidade, selecione Toque e role para baixo até Toque de volta. Escolha toque duplo ou triplo e selecione Captura de tela. Agora, quando você dá um toque duplo ou triplo na parte de trás do seu iPhone, ele faz uma captura de tela.

Outro bom para escolher é o centro de notificação, então você pode tocar duas ou três vezes para chegar rapidamente ao centro de notificação. Muito útil.

Um novo recurso no software mais recente é a capacidade de usar outros aplicativos como padrão para coisas como o navegador da Internet ou aplicativo de e-mail. Portanto, se você deseja usar o Chrome como seu navegador padrão, baixe o Chrome na App Store e, em seguida, abra o aplicativo Configurações do iPhone e encontre o Chrome na lista na parte inferior. Toque nele e escolha navegador padrão na próxima tela e escolha Chrome na tela seguinte. Agora o Chrome será o navegador padrão.

Você pode fazer o mesmo com aplicativos de e-mail, então, se quiser usar Spark ou Gmail em vez de Mail como padrão, vá para Configurações, encontre seu aplicativo de e-mail de terceiros, toque nele e escolha aplicativo de e-mail padrão no próxima tela e, em seguida, escolha Spark (ou qualquer aplicativo de e-mail que você esteja usando).

Com o iOS 14, agora temos uma App Library, que é ótima para armazenar aqueles aplicativos que você não usa o tempo todo. Mas, por padrão, sempre que você baixa um novo aplicativo, ele aparece na tela inicial. Se preferir, ele foi direto para a Biblioteca de aplicativos e não preencheu sua tela inicial, vá para Configurações> Tela inicial e escolha Apenas biblioteca de aplicativos na seção aplicativos recém-baixados.

Por padrão, a App Library classifica automaticamente os aplicativos em pastas para você, mas se preferir vê-los em uma lista, basta arrastar para baixo na tela na App Library e agora todos os seus aplicativos são listados em ordem alfabética.

Você pode pesquisar usando a barra de pesquisa na parte superior se quiser, ou rolar rapidamente para o aplicativo que você deseja tocando na minúscula primeira letra correspondente na coluna do lado direito (você também pode rolar para baixo nesta coluna).

O iOS 14 mudou muito as coisas ao permitir que você adicione widgets à sua tela inicial, para adicioná-los, basta manter pressionado o ícone de um aplicativo na tela inicial e selecionar editar tela inicial. Ou, para um método mais rápido, basta manter pressionado uma área em branco na tela inicial.

Agora toque no sinal de mais no canto superior e encontre o widget que deseja adicionar. Para ver todos os aplicativos que os suportam que você instalou, role até a parte inferior e selecione o aplicativo na lista. Agora escolha o tamanho do widget que deseja e toque no botão Adicionar widget na parte inferior da janela pop-up que aparece.

Se você quiser um guia mais aprofundado sobre como usar widgets para criar sua própria estética personalizada, verifique nosso outro recurso sobre esse processo ou assista ao vídeo abaixo.

Um dos widgets que você pode criar é uma pilha inteligente, que permite rolar por vários widgets no mesmo widget na tela. Para criar o seu próprio, tudo o que você precisa fazer é arrastar e soltar widgets individuais uns sobre os outros. Agora eles podem ser configurados para girar automaticamente ou você pode rolar por eles manualmente.

Mantenha pressionada uma área em branco na tela inicial e toque no indicador de página na parte inferior da tela. Toque no tique ou na marca de seleção na parte inferior de cada tela que você deseja mover. Ele não exclui os aplicativos, apenas os esconde na biblioteca de aplicativos.

O modo escuro já existe há algum tempo e é fácil de ativá-lo acessando Configurações> Tela e escolhendo o modo escuro na parte superior. Mas se você quiser que ele seja ativado automaticamente para uma programação personalizada definida por você, ative a opção Automático e toque na guia Opções abaixo dela. Na próxima tela, selecione Programação personalizada e defina um horário claro e escuro. Agora ele será ativado e desativado quando você definir como.

Além de ter widgets em sua tela inicial, há a visualização Hoje que fica à esquerda de sua primeira tela inicial. Para personalizar isso, basta deslizar sobre ele e, em seguida, role para baixo até ver o botão de edição. Toque nisso e agora você pode remover todos os widgets da parte superior, para editar a janela na parte inferior da tela que contém os widgets de estilo antigo, toque em personalizar na parte inferior da tela para adicionar e remover widgets de lá

Usando o teclado integrado da Apple, agora você pode pesquisar emoji facilmente. Basta iniciar o teclado emoji e tocar no campo pesquisar emoji para pesquisar berinjelas, rostos sorridentes e cocô. Ou qualquer outra coisa que você esteja procurando.

Portanto, este é um truque legal. Se você for para Configurações> Facetime> Eye Contact, você pode ativar essa alternância e sempre que estiver fazendo chamadas FaceTime, parecerá que você está olhando diretamente para a câmera ou pessoa do outro lado da chamada, mesmo quando você está olhando para a tela.

Quando você carrega o aplicativo da câmera, os controles são bem básicos, mas se você quiser, existem outros escondidos e facilmente revelados.

Inicie o aplicativo da câmera e, se estiver segurando-o na vertical, deslize para cima na linha de modos de disparo da câmera. Se você estiver segurando-o na horizontal, deslize para a esquerda. Agora você terá um novo conjunto de controles, que muda dependendo do modo de disparo em que você está.

Se você estiver no modo de fotos normais, verá uma opção de modo noturno, fotos ao vivo, proporção da foto e exposição, bem como flash. Para alterar a exposição, por exemplo, basta tocar no pequeno sinal de mais / menos e deslizar o controle deslizante na tela até que seja exposto da maneira que você deseja.

Se você deseja iniciar rapidamente o recurso de leitura de código QR embutido do telefone, basta deslizar para baixo a partir do canto superior direito da tela para iniciar o Control Center. Aqui você pode encontrar o pequeno botão do código QR. Toque nele e você poderá ler um código rapidamente.

Você pode usar o botão de aumentar o volume para tirar uma foto burst. Basta ir em Ajustes> Câmera e ativar a opção Usar Aumentar Volume para Burst e quando você mantém o botão de aumentar o volume pressionado no modo de foto, ele dispara automaticamente uma sequência de fotos.

Escrito por Cam Bunton.