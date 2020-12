Proprietários de iPhone mais antigos agora têm chamadas FaceTime de melhor qualidade

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você tem uma rede decente de amigos e familiares que usam iPhones, o FaceTime pode ser uma maneira brilhante de alcançá-los sem ter que se preocupar com os relativamente mais complicados como o Zoom.

Em um monte de iPhones mais antigos, porém - ou seja, modelos que foram lançados há poucos anos atrás, você estava limitado a gravação de vídeo 720p, o que poderia resultar em imagens ligeiramente borradas e enlameadas sob a iluminação errada.

A Apple parece ter decidido consertar isso, porém, com o lançamento do iOS 14.2 recentemente. Embora não tenha falado nada sobre isso nas notas de mudança para baixar a atualização, a equipe do The Verge notou que as páginas de comparação de produtos de vários iPhones recentes foram atualizadas para refletir a nova experiência do FaceTime.

Quais telefones deram o salto? Parece ser todos os iPhones 8, X, XR, XS, SE e 11, incluindo as versões Max e Pro quando aplicável. É uma gama bastante ampla de telefones para obter a atualização, trazendo os últimos dois anos de lançamentos em linha com o que o 12 pode oferecer.

Claro, é improvável que tenha mudado outras facetas da experiência do FaceTime e pode até ter piorado a principal desvantagem do aplicativo - sua propensão a evaporar totalmente as reservas de bateria.

A mudança também se aplica a chamadas via Wi-Fi com FaceTime - se você fizer uma chamada usando o celular, pode não obter a mesma fidelidade. No entanto, esta é uma pequena mudança sólida, aumentando o valor de alguns telefones já lançados, portanto, atualize-se para o iOS 14.2 se ainda não o fez para aproveitar as vantagens.

Escrito por Max Freeman-Mills.