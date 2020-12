Carregador Apple MagSafe Duo agora disponível por £ 129 / $ 129

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O MagSafe Duo Charger da Apple, que foi revelado junto com a série do iPhone 12 em outubro, já está disponível para compra.

O carregador - que se dobra como uma carteira e tem um disco magnético em forma de disco em um lado para o seu iPhone compatível com carregamento sem fio e um disco menor do outro lado para o seu Apple Watch ou AirPods compatíveis - custa £ 129 no Reino Unido e $ 129 em os EUA .

Foi revelado ao mesmo tempo que os modelos do iPhone 12 , embora uma data de lançamento não tenha sido informada na época. Felizmente, ao contrário do AirPower , o MagSafe Duo Charger chegou ao mercado.

O disco menor vira para cima se você quiser, permitindo que você tenha oApple Watch no modo noturno ou deitado quando o disco está para baixo, enquanto o próprio carregador se encaixa quando não está em uso em um quadrado conveniente.

Você precisará levar em consideração a compra de um adaptador de energia também, embora apenas o MagSafe Duo Charger e um cabo Lightning para USB Tipo C estejam na caixa. Se usado com o adaptador de alimentação USB-C de 20 W, você obterá 11 W de carregamento sem fio, enquanto um adaptador de alimentação de 27 W ou superior fornecerá 14 W de carregamento sem fio.

De forma alguma um carregador barato - e existem várias outras opções que são mais baratas - mas podemos ver o apelo do Apple MagSafe Duo Charger mesmo assim.

Escrito por Britta O'Boyle.