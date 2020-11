Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Antes do lançamento do novo iPhone 12 Pro Max da Apple, a Apple deu a Greg Williams, fotógrafo renomado e membro da indústria cinematográfica de confiança, um iPhone 12 Pro Max para ver do que o novo smartphone é capaz.

Quando ele não está filmando os bastidores ricos e famosos de eventos como o Oscar ou o BAFTA, Williams oferece um Curso de Fotografia Candid no Skillsfaster.com com a intenção de dar às pessoas as habilidades para tirar uma ótima foto em qualquer situação, a qualquer hora, independentemente de o kit que estão usando.

E, recém-saído de um ensaio com a estrela britânica Gemma Arterton, ele nos forneceu algumas dicas importantes para a fotografia móvel.

Aqui estão suas dicas para tirar melhores fotos, quer você tenha um novo iPhone ou não:

1. A melhor câmera é aquela que você tem com você.

2. Faça uma pausa longa para pensar sobre a luz, como ela está caindo sobre o objeto e se você poderia melhorá-la movendo a câmera ou o objeto. Quando você pensa sobre a luz, você está pensando como um fotógrafo.

3. Não seja preguiçoso! Mova-se para a posição ... muitas pessoas tiram a foto do lugar em que estão.

4. Aprenda a usar a função de exposição em sua câmera / smartphone - a maioria possui funcionalidade de exposição com um controle deslizante que pode ser bloqueado. Use-o.

5. Pense sobre a história que deseja contar em sua foto e use todas as ferramentas para expressar essa história em um quadro; exposição, foco, composição e direcionamento do assunto quando necessário.

6. Registre sua vida em oposição a apenas sua "melhor vida". Eu penso na fotografia como a criação de memórias e você vai querer olhar para trás em toda a sua gloriosa complexidade.

7. Edite com o coração, não com a cabeça. Não edite a foto que você tentou tirar.

8. Edite as fotos que você tirou e escolha os momentos que parecem autênticos porque são as fotos que acreditamos que resistem ao teste do tempo.

Escrito por Stuart Miles.