(Pocket-lint) - A Apple lançou duas atualizações de software - iOS 14.2 e iPadOS 14.2 - para o iPhone e iPad. Essas são atualizações importantes para os sistemas operacionais iOS 14 e iPadOS 14 e seguem o lançamento do iOS 14.1 e iPadOS 14.1. Você pode pegá-los pelo ar por meio do aplicativo Configurações.

Você pode baixar qualquer uma das atualizações gratuitamente em todos os dispositivos qualificados acessando Configurações> Geral> Atualização de software.

Tanto o iOS 14.2 quanto o iPadOS 14.2 incluem novos personagens emoji, incluindo um coração anatômico, pimentão, gato preto, chá de bolhas, dodô, pena, mosca, cabana, mamute, ninja, dedos comprimidos, pinata, êmbolo, urso polar, planta em vaso, rosto sorridente com lágrima, tamale, varinha e muito mais.

A Apple disse que o iOS 14.2 inclui suporte para Intercom, que transforma o HomePod, o HomePod mini e outros dispositivos em intercomunicadores para toda a sua casa. Ele permite que você envie e receba mensagens faladas por meio de alto-falantes HomePod ou iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods e CarPlay. Para ativar o Intercom, basta dizer: "Ei ‌Siri‌, Intercom" seguido de sua mensagem. Você pode escolher HomePods ou dispositivos específicos para enviar uma mensagem.

Por falar no HomePod, a versão completa agora pode conectar a Apple TV 4K para estéreo, som surround e áudio Dolby Atmos.

Você obtém uma nova opção de Reconhecimento de música no Centro de controle. (Você pode adicionar o Reconhecimento de Música ao Control Center através do aplicativo Configurações.) Isso integra o aplicativo Shazam de propriedade da Apple no sistema operacional iOS. O Reconhecimento de Música permite que você identifique a música tocando ao seu redor, seja em aplicativos ou enquanto usa AirPods. Para ativá-lo no Centro de Controle, toque no ícone Shazam. Muito mais fácil do que perguntar ao Siri ou abrir o aplicativo Shazam, certo?

Você também verá um widget Em execução redesenhado no Centro de controle que lista os álbuns reproduzidos recentemente. O AirPlay também foi reprojetado, o que torna mais fácil reproduzir música simultaneamente em vários dispositivos compatíveis com AirPlay 2.

Se você possui AirPods, a atualização do iOS 14.2 adiciona carregamento de bateria otimizado, que retarda o envelhecimento da bateria, reduzindo a quantidade de tempo que eles precisam para carregar totalmente.

A atualização do iPadOS 14.2 adiciona novas funcionalidades de câmera A14 para proprietários de iPad Air. Introduzido na linha do iPhone 12, possui Detecção de cena, que usa reconhecimento de imagem inteligente para identificar objetos para melhorar as fotos, enquanto o FPS automático reduz a taxa de eframe enquanto grava vídeo para melhor captura em pouca luz.

Aqueles com baixa visão obtêm o People Detection, um recurso de acessibilidade no aplicativo Magnifier que usa a câmera para permitir que os usuários do iPhone saibam onde as outras pessoas estão em relação a eles, o que é incrivelmente útil em um momento em que todos ainda deveriam estar se distanciando socialmente.

A atualização do iOS 14.2 permite que os usuários do Apple Card vejam uma opção de histórico de gastos anuais. Antes, a atividade de gastos era limitada a um resumo semanal ou mensal.

Existem oito novos papéis de parede disponíveis no iOS 14.2 para os modos claro e escuro.

Não. A Apple também corrigiu vários bugs.

