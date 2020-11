Widgets do iPhone ausentes no iOS 14: aqui está a correção e alguns dos melhores para experimentar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple introduziu a capacidade de adicionar widgets à sua tela inicial com o iOS 14 . O recurso significa que você pode ter um bloco retangular em sua tela com relógios mundiais ou seus lembretes mais recentes, por exemplo, ou um quadrado com seu calendário de fitness ou diário, talvez.

Você pode descobrir como adicionar widgets à sua tela inicial em nosso recurso separado, mas aqui estamos procurando como trazê-los de volta se eles desaparecerem e alguns dos melhores para tentar.

Pressione e segure onde o widget deveria estar

Se um widget que antes existia felizmente na tela inicial do seu iPhone desapareceu de repente, deixando um espaço vazio para trás, você está no lugar certo e a correção é muito simples.

Pressione e segure o espaço onde estava o widget que faltava e ele reaparecerá. Não temos certeza por que ele desaparece em primeiro lugar - mas é assim que você o recupera se ele decidir tirar umas férias curtas do seu iPhone.

Relógio

Lembretes

Spotity

Ciclos Naturais

Como os widgets são um novo recurso para iOS, não há tantas opções disponíveis como você pode encontrar em um dispositivo Android , mas ainda existem algumas boas para experimentar e, sem dúvida, mais serão adicionadas no futuro como desenvolvedores de aplicativos oferecer suporte para eles.

Adoramos o Smart Stacks, pois ele oferece vários widgets em um sem preencher toda a tela inicial com widgets.

O widget Relógio é ótimo se você tem amigos e familiares em um país diferente e deseja ficar de olho nos diferentes fusos horários.

O widget Lembretes é brilhante para acessar o que você precisa fazer naquele dia ou semana rapidamente.

O widget CityMapper é útil para encontrar o caminho mais rápido para casa quando você estiver fora de casa.

O widget do Spotify é excelente para acessar rapidamente as faixas reproduzidas mais recentemente.

O widget Natural Cycles é ótimo para mulheres rastreando seu ciclo, mostrando rapidamente se você está em um dia vermelho ou verde.

O widget Fotos é ótimo para sinalizar fotos que você pode ter esquecido.

Outros widgets disponíveis incluem:

Sugestões de aplicativos

Notas

Podcasts

Tempo de tela

Blinkist

Kahoot

Apple TV

Dicas

Ginástica

Calendário

Baterias

arquivos

Musis

Notícia

Atalhos

Clima

Se você quiser aprender mais sobre widgets e Smart Stacks, vá para nosso recurso separado - como adicionar widgets à tela inicial do iPhone - para um guia detalhado.

Escrito por Britta O'Boyle.