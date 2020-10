Rumores, data de lançamento, especificações e recursos do Apple iPhone 13

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A atualização anual do iPhone é um dos maiores eventos da tecnologia: é o telefone que muitos aspiram ter, que define as tendências e o telefone que todos os outros desejam melhorar.

Embora vazamentos e rumores não sejam novidade para o mundo da tecnologia, obter informações sobre dispositivos Apple não anunciados é bastante raro. Eles não tendem a vazar de forma tão abrangente quanto um telefone Samsung ou Google - mas estamos reunindo tudo o que ouvimos sobre os modelos de iPhone 2021 aqui mesmo.

Setembro / outubro de 2021

Normalmente, a Apple realiza seu evento do iPhone na segunda semana de setembro e normalmente na terça-feira. Se 2020 tivesse sido um ano padrão, o iPhone 12 provavelmente teria sido lançado em 8 de setembro de 2020.

Claro, 2020 não foi um ano normal graças à situação global. Em vez disso, a Apple revelou a série do iPhone 12 em 13 de outubro, quebrando o padrão e tornando mais difícil determinar quando o evento do iPhone 13 poderá ocorrer.

Se o padrão voltar ao normal em 2021, o evento do iPhone 13 poderá ocorrer em 7 de setembro. Claro que nada está confirmado ainda, nem estará até pelo menos o final de agosto de 2021.

Em termos de preço, esperamos que a série do iPhone 13 comece quase da mesma forma que a linha do iPhone 12.

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Antes de 2017, era muito fácil prever como o próximo iPhone se chamaria. Seguindo o iPhone 3G até o iPhone 8, a Apple usou números sequenciais e pronto.

Com o lançamento do iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max em 2020, é bem provável que os 2021 iPhones sejam chamados de iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, se houver são quatro iPhones novamente.

Design semelhante

Bordas quadradas

Os modelos do Apple iPhone 12 vieram com um design atualizado, oferecendo bordas mais quadradas, mais como o iPhone 4 ou 5. Portanto, é provável que os modelos do iPhone 13 continuem com este design, pois uma atualização de design dois anos consecutivos seria incomum.

Esperamos ver um entalhe reduzido na parte superior da tela dos modelos 2021, ou melhor ainda, nenhum entalhe. Uma patente já foi registrada para um telefone notch-less, mas como o Face ID seria acomodado permanece um enigma.

Todos OLED

Taxa de atualização de 120 Hz

Com todos os modelos do iPhone 12 oferecendo telas OLED, é provável que os modelos do iPhone 13 também tenham telas OLED.

Houve relatos de uma taxa de atualização variável para os modelos do iPhone 12 com uma taxa de atualização de 120 Hz que poderia cair para 60 Hz quando necessário, embora isso nunca tenha acontecido, então talvez seja algo que veremos nos modelos de 2021.

A série do iPhone 12 vem em um modelo de 5,4 polegadas, dois modelos de 6,1 polegadas e um modelo de 6,7 polegadas. Com os tamanhos de tela mudando para 2020, prevemos que eles permanecerão os mesmos em 2021, embora você nunca saiba.

Algumas especulações também sugeriram sensores de impressão digital no display para os modelos do iPhone 12. Como isso nunca apareceu, talvez seja algo que os modelos do iPhone 13 vão tentar introduzir junto com o Face ID.

Modelos profissionais provavelmente serão melhores

Prováveis melhorias

Atualmente não há rumores sobre as câmeras dos modelos iPhone 13, mas suspeitamos que a Apple continuará oferecendo uma configuração de câmera melhor nos modelos iPhone 13 Pro. Esperamos ver o iPhone 13 Pro padrão e o iPhone 13 Pro Max oferecendo o mesmo novamente.

Também esperamos melhorias gerais, mas, no momento, não está claro quais seriam.

5G

Chip A15

iOS 15

Com a série do iPhone 12 oferecendo 5G , os modelos do iPhone 13 farão o mesmo. Provavelmente, eles também funcionarão no chip A15 e no software iOS 15, sobre o qual provavelmente ouviremos mais em junho de 2021.

Outros recursos de hardware e software ainda não foram detalhados em rumores, mas esperamos ouvir mais nos próximos meses.

Aqui está tudo o que ouvimos sobre os modelos do iPhone 13 até agora.

Um relatório publicado pela BGR sugere que um vazamento disse que o iPhone 13 pode apresentar o Touch ID embaixo da tela, ao lado do Face ID.

Um vídeo que pretendia mostrar a tela do iPhone 12 Max vazou. O vídeo parece confirmar as configurações de alta taxa de atualização para o Pro e Pro Max. Como o iPhone 12 Pro Max não oferece isso, talvez seja um recurso que veremos nos modelos do iPhone 13 Pro.

O analista Ross Young disse que seus contatos acham que a tecnologia de 120 Hz pode chegar à série 2021 do iPhone.

Vários relatórios sugeriram que o iPhone 12 teria um entalhe menor , mas todos os sensores de identificação facial estarão presentes. Essencialmente, isso significaria apenas que o alto-falante é movido para cima na moldura do telefone, como tem acontecido em muitos dispositivos Android.

Como os modelos do iPhone 12 não ofereciam isso, todos os olhos estão agora nos modelos do iPhone 13.

As patentes registradas pela Apple apareceram para um telefone sem notch , mas levanta a questão de como a Apple oferecerá o Face ID se não houver espaço para o hardware necessário.

Ben Geskin produziu algumas renderizações mostrando como o iPhone 12 Pro e o 12 Pro Max poderiam ter ficado se o entalhe desaparecesse. Nós os deixamos aqui para o caso de a Apple fazer essa mudança para os modelos do iPhone 13.

De acordo com a Bloomberg , a Apple está desenvolvendo uma tecnologia de autenticação de impressão digital em display que funciona de forma muito semelhante às soluções que vimos implementadas pela Samsung, OnePlus, Huawei e outros.

Presumivelmente, seria um recurso da marca Touch ID que funcionaria junto com o Face ID, permitindo aos usuários contornar com mais eficiência a tela de bloqueio do dispositivo e processar pagamentos.

O analista Ming-Chi Kuo afirmou que a Apple provavelmente oferecerá um sensor ultrassônico de impressão digital sob o display no iPhone 2021. Kuo disse que o sistema funcionará junto com o Face ID da Apple.

Ele também disse que o entalhe ficaria menor para o iPhone 2020 - o que não aconteceu - antes de ser descartado completamente para o iPhone 2021.

O analista Ming-Chi Kuo afirma que o grande entalhe do iPhone desaparecerá completamente em 2021.

Kuo não explica como a Apple pode ter sucesso nisso, mas uma maneira seria mover o sistema de câmera True Depth - que é usado para Face ID - para trás da tela. Existem grandes desafios com essa tecnologia no momento, então talvez haja outra solução?

Escrito por Britta O'Boyle.