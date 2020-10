Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Novos tweets do críptico, mas confiável vazador L0vetodream indicam que a Apple está desenvolvendo um iPhone com um sensor Touch ID sob o display. A empresa também deve lançar em breve dois modelos dos tão comentados AirTags.

L0vetodream postou o seguinte tweet em 16 de outubro de 2020:

MESA uts para iPhone - 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 16 de outubro de 2020

Vários relatórios sugerem que “MESA uts for iPhone” significa algo específico. Aparentemente, Mesa é o codinome interno da Apple para Touch ID, e "uts" provavelmente significa "sob a tela". Lembre-se, desde o iPhone X, rumores dizem que um futuro iPhone terá Touch ID em display A Apple supostamente desenvolveu várias maneiras de ler impressões digitais em uma tela.

A Apple adicionou recentemente seu sensor de impressão digital Touch ID ao mais recente iPad Air através do botão liga / desliga. É uma alternativa muito bem-vinda ao ID facial, que não tem sido exatamente perfeito em uma época em que todos nós usamos máscaras e, portanto, nossos telefones não podem ver nossos rostos. Quando a Apple começou a trabalhar no iPhone 12, no entanto, não houve uma pandemia, então o design, as especificações e assim por diante provavelmente foram concluídos antes que fosse tarde demais.

Mas a Apple agora tem tempo para reintroduzir o Touch ID, com o iPhone 13, o que levou a alguns relatos se perguntando se o próximo iPhone terá o recurso. L0vetodream não mencionou qual iPhone terá o recurso, então estamos apenas adivinhando neste ponto. Mas, ei, isso é divertido de fazer, certo?

um grande

um pequeno

em breve - 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 20 de outubro de 2020

Finalmente, L0vetodream também tuitou recentemente que um "grande" e um "pequeno" estavam "chegando em breve" e, uma hora depois, a conta tuitou "tag TAG", tudo o que sugere as próximas tags de rastreamento semelhantes a Tile da Apple chegará em breve em dois tamanhos diferentes.

Escrito por Maggie Tillman.