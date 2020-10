O iPhone 12 no modo dual SIM não funciona em velocidades 5G completas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Foi confirmado que o iPhone 12 no modo dual-SIM não funcionará em velocidades 5G completas e, em vez disso, diminuirá para 4G LTE. Isso é de acordo com um Q&A de vendas aparentemente enviado pela Apple e relatado por MacRumors.

A notícia será um tanto decepcionante para os usuários com alguns SIMs - para trabalho e casa, por exemplo, mas não é mencionada na página oficial dual SIM da Apple para suporte ao cliente.

Mas a Apple não está sozinha nisso - aqui na Pocket-lint, discutimos recentemente uma linha neste guia oficial dual-SIM para telefones Google Pixel que diz "Os telefones Pixel 5 e Pixel 4a (5G) com dois SIMs em uso cairão de volta às redes 4G. Para se conectar a redes 5G, desligue temporariamente o SIM que não está configurado para usar dados. "

As notas da Apple dizem: "Ao usar duas linhas no modo Dual SIM, os dados 5G não são suportados em nenhuma das linhas e voltarão para 4G LTE. Se os clientes estiverem usando apenas eSIM e tiverem uma operadora e plano de serviço compatível com 5G, eles terá acesso 5G. "

Mais uma vez, a sugestão é que você desative um SIM para obter velocidades 5G completas no outro SIM.

Talvez as atualizações de software resolvam esses problemas no devido tempo, mas também pode ser função do gerenciamento de energia (para reduzir o consumo da bateria), que pode não mudar no curto prazo. O usuário que postou o guia de perguntas e respostas afirma que uma atualização de software resolverá o problema do iPhone 12.

Escrito por Dan Grabham.