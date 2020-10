Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Aqueles de vocês que usam o aplicativo Shortcuts para criar ícones de aplicativos personalizados em seu iPhone ficarão felizes em saber que existe uma solução melhor que não apenas agiliza o processo de criação de ícones por você mesmo, mas também não requer ou salta pelo aplicativo Shortcuts de forma alguma.

Quando a Apple lançou o iOS 14 em setembro de 2020, as pessoas em todo o mundo começaram a usar recursos novos e antigos do software para mudar totalmente a aparência do layout da tela inicial do iPhone . Inicialmente, não havia como criar ícones de aplicativos personalizados que abrissem sem abrir também o aplicativo Shortcuts da Apple, mas o Launch Center Pro introduziu uma solução alternativa muito bem-vinda.

O Launch Center Pro agora usa o sistema de Perfis da Apple para instalar perfis “web clip” personalizados que se conectam diretamente aos aplicativos que você deseja. Isso significa que você pode criar ícones personalizados que funcionam como aplicativos normais. Você ainda terá que configurar cada aplicativo individualmente e ainda terá que ocultar os aplicativos originais em sua biblioteca de aplicativos. Mas a melhor parte é que seus aplicativos personalizados não passam pelos atalhos.

A nova atualização do aplicativo Launch Center Pro permite que ele se conecte diretamente a qualquer aplicativo móvel na Apple App Store. Infelizmente, essa solução alternativa só funciona para aplicativos de terceiros - quaisquer ícones personalizados que você fizer para os próprios aplicativos da Apple ainda iniciarão o aplicativo Shortcuts antes de abrir.

Se você deseja começar a usar o Launch Center Pro para personalizar sua tela inicial, ele possui um tutorial em vídeo útil que o orienta durante o processo. Você pode importar fotos existentes de seu telefone, incluindo pacotes de ícones que você baixou em outro lugar, e há um compositor de ícones que permite criar ícones com fundos e glifos predefinidos. Mais recursos do compositor de ícones também estão chegando.

O Launch Center Pro é um download gratuito no iPhone, mas seus recursos mais premium, incluindo a opção de adicionar ícones de aplicativos personalizados à tela inicial, exigem uma assinatura mensal de $ 15 (ou vitalícia) para o aplicativo.

Escrito por Maggie Tillman.