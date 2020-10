Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando a Apple revelou a linha do iPhone 12 em outubro de 2020, ela se concentrou em alguns novos recursos para a maior parte do keynote, ou seja, 5G e MagSafe. Todos sabem que o 5G é uma rede móvel de última geração . Mas e quanto ao MagSafe? Bem, da forma como a Apple o descreveu, MagSafe levará a um ecossistema totalmente novo de acessórios. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso.

Na verdade, existem duas versões do MagSafe.

A Apple introduziu sua tecnologia MagSafe proprietária em 2006 em um MacBook Pro. Esta versão original é essencialmente um conector de alimentação magnético para MacBook, MacBook Air e MacBook Pro. A ideia é que, se o seu MacBook for puxado por alguém que tropeçou no cabo de alimentação, o conector MagSafe sairá do soquete sem danificar a si mesmo, ao soquete de alimentação ou ao laptop.

Mas a Apple começou a substituir o MagSafe em 2016 pelos populares conectores USB-C.

A versão mais recente do MagSafe é um sistema de montagem e carregamento para iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. A Apple basicamente pegou a bobina de carregamento sem fio do iPhone e adicionou novos componentes para criar um novo tipo de carregamento sem fio aprimorado com suporte contínuo para Qi, além de permitir a montagem de acessórios diferentes, o que explicaremos em breve.

MagSafe para iPhone adiciona um magnetômetro e um leitor NFC de bobina única. Basicamente, ele usa ímãs para ajudar a alinhar adequadamente o seu iPhone em um carregador sem fio. Anteriormente, com um carregador sem fio Qi padrão, se seu telefone não estivesse perfeitamente alinhado, ele carregaria muito mais devagar do que o normal. Mas, com um novo carregador MagSafe, a colocação deve ser muito fácil e você obterá até 15W de energia.

Se você usar o carregamento Qi, a Apple diz que você estará limitado aos mesmos 7,5 W, o mesmo com modelos de iPhone de geração mais antiga, como o iPhone 11.

Portanto, existem dois tipos de acessórios MagSafe: carregadores MagSafe e estojos habilitados para MagSafe, carteiras, suportes, etc.

A Apple já anunciou que está integrando MagSafe em carregadores proprietários, bem como na parte de trás de seus próprios estojos de silicone e couro, o que permitirá que você use carregadores MagSafe mesmo com seu dispositivo no estojo. Os fabricantes de acessórios terceirizados também poderão adotar a tecnologia MagSafe em seus próprios produtos, abrindo as portas para acessórios totalmente novos.

Sim. A Apple está lançando alguns acessórios MagSafe.

A Apple anunciou um carregador sem fio MagSafe para iPhone e um carregador sem fio MagSafe Duo para iPhone e Apple Watch.

A Apple anunciou silicone habilitado para MagSafe e caixas transparentes que se encaixam magneticamente no seu iPhone. Seu iPhone reconhecerá a caixa e mostrará uma animação correspondente. A Apple prometeu uma capa de couro também. Quando seu iPhone 12 é inserido na capa, a capa deve detectá-lo e ligar o relógio, que é visível através da janela da capa. O relógio também tem uma cor correspondente.

Finalmente, a Apple criou sua própria carteira de couro que se encaixa facilmente na parte de trás do iPhone 12 ou em um case habilitado para MagSafe. Os estojos de couro da Apple também estão em desenvolvimento. Em outras palavras, espere que todos os acessórios futuros da Apple sejam habilitados para MagSafe.

Os fabricantes de acessórios terceirizados podem usar o MagSafe de várias maneiras. A Belkin já está promovendo um dock 3 em 1 que mantém o iPhone e seu Apple Watch no ar enquanto carrega seus AirPods abaixo. Ela também anunciou uma montagem no carro usando MagSafe.

Scosche tem quatro novos sistemas de montagem que usam o carregador sem fio MagSafe da Apple também.



Além de carregadores, estojos, luvas, carteiras, encaixes e montagens, suspeitamos que mais acessórios MagSafe estarão a caminho. Fique ligado.

Verifique a página da loja MagSafe da Apple para ver todos os acessórios MagSafe.

Escrito por Maggie Tillman.