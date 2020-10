Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou uma linha 5G iPhone 12 Pro durante seu evento de outubro, para aqueles que querem mais do que os modelos padrão do iPhone 12 da empresa, também recentemente anunciados.

Os modelos premium virão em dois tamanhos: um iPhone 12 Pro com 6,1 polegadas e um iPhone 12 Pro Max com 6,7 polegadas. Cada um deles apresentará um revestimento cirúrgico de aço inoxidável polido que tem uma estética de design semelhante aos outros novos aparelhos iPhone 12 - também leva dicas de design da linha Pro iPad .

Os iPhones virão em grafite, azul pacífico, prata e ouro, mas por causa do novo design, permanecerão virtualmente com o mesmo tamanho físico de seus 11 equivalentes Pro, embora tenham telas maiores.

Os dois novos aparelhos também virão com uma classificação IP68 para resistir a serem submersos em água até 6 metros por 30 minutos.

Nas especificações, o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max terão a tela Super Retina XDR da empresa, utilizando a mesma tecnologia de painel OLED de antes.

A linha usará o mesmo processador encontrado no último iPad Air, o A14 Bionic, anunciado em setembro. A Apple afirma que funciona 50 por cento mais rápido do que qualquer outro processador de smartphone atualmente no mercado.

Isso, diz a Apple, permitirá que o telefone faça uma série de coisas novas que você espera fazer com a conexão 5G.

O iPhone 12 Pro terá três câmeras na parte traseira: uma telefoto de 12 megapixels, além de ampla e ultra-grande. Ele virá com um zoom ótico telefoto 4x no total.

O iPhone 12 Pro Max também contará com três sensores de câmera, mas com uma especificação e recurso de colisão em um deles. Além da câmera ultralarga, haverá uma nova telefoto e câmeras panorâmicas que serão aprimoradas ainda mais em relação ao iPhone 12 Pro. A telefoto terá uma distância focal de 65 mm e virá com um zoom ótico 2,5x e estabilização ótica de imagem, enquanto a câmera ampla virá com uma nova distância focal de 26 mm de abertura f1.6 e um sensor maior, com pixels de 1,7 μm.

O Max também permitirá que os usuários gravem em HDR e Dolby Vision - este último a primeira para um smartphone. Como o iPad Pro, ele também virá com um scanner LiDAR .

Como no iPhone 12 e no iPhone 12 mini, os modelos do iPhone 12 Pro virão com um novo material de tela chamado Ceramic Shielding, que deve significar que é menos sujeito a arranhões - algo que os iPhones anteriores sofreram.

O novo iPhone também virá com MagSafe para iPhone. Ele apresenta o que é efetivamente um grande ímã na parte de trás do telefone que não só permite que você conecte um carregador sem fio na parte traseira, mas também outros gadgets da Apple e de terceiros, incluindo um acessório de carteira para armazenar seus cartões de crédito.

Em um movimento para reduzir o impacto ambiental dos novos dispositivos, os novos modelos do iPhone não virão mais com fones de ouvido ou carregador. Eles virão, no entanto, com um cabo de carregamento Lightning para USB-C.

O iPhone 12 Pro estará disponível para pré-encomenda a partir de 16 de outubro para uma data de envio de 23 de outubro, enquanto o Pro Max estará disponível para pré-encomenda em 6 de novembro e disponível para compra a partir de 13 de novembro. Nos Estados Unidos, a gama do iPhone 12 Pro começará em US $ 999, enquanto o iPhone 12 Pro Max começará em US $ 1.099 - tanto para 128 GB quanto para armazenamento inicial.

No Reino Unido, eles custarão a partir de £ 999 e £ 1.099, respectivamente.

Escrito por Stuart Miles. Edição por Rik Henderson.