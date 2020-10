iPhone 12 e iPhone 12 mini oficial, 5G e colorido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple revelou oficialmente o iPhone 12 e o iPhone 12 mini, e ambos vêm com conectividade 5G.

O iPhone 12 padrão tem uma tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, enquanto o mini tem o mesmo, mas em 5,7 polegadas. Ambos representam a primeira vez que OLED foi usado para um modelo padrão de iPhone.

Como rumores anteriores, seu design idêntico vem com bordas planas - um tanto quanto um retrocesso para a Apple - e eles estarão disponíveis em vários esquemas de cores: verde, azul, branco, preto e Produto (Vermelho).

squirrel_widget_3490117

O invólucro do 12 e do mini é feito de material cerâmico, enquanto o processamento interno é fornecido por um novo chip A14 Bionic. A Apple afirma que este é o "primeiro chip do mundo construído com tecnologia 5nm".

O chip tem 6 núcleos, com uma GPU quad-core rodando ao lado para conduzir os gráficos mais rapidamente do que nunca (até 50 por cento, afirma a empresa). Há também um mecanismo neural de 16 núcleos no chip.

squirrel_widget_3490136

A câmera na parte traseira de cada aparelho é composta por dois sensores - ultra-largo de 12 megapixels e 12 megapixels de largura. Eles vêm com o Modo Noturno da Apple, como visto na linha 11 Pro no ano passado.

Outro novo recurso adicionado ao iPhone 12 duo é o MagSafe - magnetismo na parte traseira do telefone que pode garantir carregamento sem fio em uma velocidade mais rápida ou anexar acessórios, como um dock para carro. Outros acessórios MagSafe também estarão disponíveis, incluindo estojos e uma carteira.

Os preços começam em $ 699 para o iPhone 12 mini e $ 799 para o iPhone 12. As pré-encomendas começarão nesta sexta-feira, 16 de outubro de 2020, com remessa a partir de 23 de outubro para o iPhone 12. O iPhone 12 mini virá, com pré-encomendas começando em 6 de novembro.

Escrito por Rik Henderson.