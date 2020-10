O iPhone 12 apresenta vazamento em todas as cores de todos os modelos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciará sua nova família de iPhones ainda hoje, mas você não precisa esperar até então para vê-los.

Supostos renderizadores de imprensa do Apple iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max apareceram online, mostrando cada modelo em todas as suas cores disponíveis.

Como esperado, o iPhone 12 e o 12 mini parecem idênticos e vêm em opções de cores semelhantes, apenas em tamanhos diferentes.

Postado pelo vazador serial Evan Blass na nova plataforma de mídia social Voice, eles são mostrados em preto, azul, branco, verde e Produto (Vermelho).

O iPhone 12 Pro e Pro Max também têm o mesmo estilo, com opções de azul, ouro, grafite e prata.

De frente, todos os novos iPhones serão difíceis de distinguir.

De acordo com rumores anteriores, o iPhone 12 mini virá com uma tela de 5,4 polegadas, o iPhone 12 e 12 Pro terão cada um uma tela de 6,1 polegadas, enquanto o Pro Max terá uma tela de 6,7 polegadas - maior que a do 11 Pro máx. Eles serão todos OLED e capazes de taxas de atualização de 120 Hz, é dito.

As bordas dos aparelhos serão planas - revertendo ao design antigo da Apple.

Naturalmente, descobriremos muito mais tarde hoje, quando a Apple hospedar seu evento virtual "Hi, Speed" online. Você pode acompanhar a ação ao vivo aqui mesmo no Pocket-lint .

Escrito por Rik Henderson.