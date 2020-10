Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É difícil acompanhar todos os vazamentos da Apple por aí, mas vários relatórios estão cobrindo o que um vazador em particular, Kang, está dizendo sobre os planos da Apple para seu evento de 13 de outubro.

Acredita-se que Kang tenha um histórico decente e confiável, tendo previsto previamente o preço do iPhone SE, o recurso de lavagem das mãos do Apple Watch e os novos recursos do iPad Air. Ele acredita que a Apple anunciará em breve quatro novos modelos de iPhone - iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Max - com suporte 5G, uma tela Super Retina XDR e a capacidade de filmar em Dolby Vision HDR.

Veja como você poderá diferenciar os modelos, de acordo com Kang:

O iPhone 12 mini de 5,4 polegadas terá preço inicial de $ 699 e estará disponível para pré-encomenda em 6 ou 7 de novembro, com lançamento em 13 ou 14 de novembro. Ele estará disponível em preto, branco, vermelho, azul e verde. As principais especificações incluem câmeras duplas (grande angular e ultralarga) e armazenamento de 64 GB a 256 GB.

O iPhone 12 de 6,1 polegadas pode começar em US $ 799 e estar disponível para pré-encomenda a partir de 16 de outubro ou 17 de outubro, com lançamento em 23 de outubro ou 24 de outubro. Ele estará disponível em preto, branco, vermelho, azul e verde. As principais especificações incluem câmeras duplas (uma grande angular e uma ultra grande) e armazenamento de 64 GB a 256 GB.

O iPhone 12 Pro de 6,1 polegadas terá preço inicial de US $ 999 e estará disponível para pré-encomenda a partir de 16 ou 17 de outubro, com lançamento em 23 ou 24 de outubro. Ele estará disponível em ouro, prata, grafite e azul. As principais especificações incluem câmeras grande angular e ultralargas, uma câmera telefoto com zoom óptico 4x e um sensor LIDAR para realidade aumentada, enquanto o armazenamento varia de 128 GB a 512 GB.

O iPhone 12 Pro Max de 6,7 polegadas terá preço inicial de US $ 1.099 e estará disponível para pré-encomenda a partir de 13 ou 14 de novembro, com lançamento em 20 ou 21 de novembro. Ele estará disponível em ouro, prata, grafite e azul. As principais especificações incluem câmeras grande angular e ultralargas, uma câmera telefoto com zoom ótico 5x e um sensor LIDAR para AR, enquanto o armazenamento varia de 128 GB a 512 GB.

Kang também acha que veremos a Apple anunciar novos carregadores sem fio “MagSafe” no evento que poderiam funcionar com um novo estojo compatível com carregador sem fio para iPhone. Ele também espera um mini HomePod de $ 99 anunciado no evento. Ele terá 3,3 polegadas de altura e contará com o processador S5.

Escrito por Maggie Tillman.