A Apple vai lançar o iPhone 12 em 13 de outubro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou quando realizará seu próximo evento de hardware. Ela enviou convites para o dia 13 de outubro, completos com o slogan "Olá, Velocidade".

A empresa provavelmente revelará o próximo iPhone, que se pensa se chamar iPhone 12, durante o evento transmitido ao vivo. Normalmente, a Apple anuncia seu mais recente smartphone em setembro. No entanto, devido à pandemia do coronavírus, as coisas estão um pouco mais tarde do que o normal este ano. Ele teria dito no verão passado que poderíamos esperar que o próximo iPhone chegasse tarde. Então, em setembro, a Apple lançou apenas novos Apple Watches e iPad, sem nenhuma palavra sobre o iPhone 12.

Mas agora, como prometido, novos convites para eventos chegaram.



O suposto iPhone 12 provavelmente será uma linha de quatro telefones diferentes, todos com novas bordas quadradas e suporte para 5G. Você pode esperar uma gama de tamanhos entre 5,4 polegadas a 6,7 polegadas. Para um resumo detalhado de todos os vazamentos e rumores até agora sobre esses novos iPhones, confira nosso guia aqui .

A Apple pode revelar uma série de outros produtos durante o show, incluindo novos AirPods over-ear , um HomePod menor e mais barato e AirTags - sua muito esperada versão de tags de rastreamento de localização que lembram o Tile. Pode haver algumas outras surpresas na loja, talvez até o primeiro Mac baseado em ARM.

Plantas de fiapos de bolso para cobrir todo o evento, portanto, fique atento ao nosso hub da Apple .

Escrito por Maggie Tillman.