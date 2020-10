Preço do iPhone 12: Quanto custarão o iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max da Apple?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Esperamos quatro novos telefones da Apple este ano, sendo o iPhone 12 de 6,1 polegadas maior, apenas parte da história. A data de lançamento do iPhone 12 está prevista para 23 de outubro, com as pré-encomendas indo ao ar em 16 de outubro. Os telefones serão revelados em evento no dia 13 de outubro .

Haverá dois telefones Pro como antes, o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max. Ambos serão um pouco maiores - o iPhone 11 Pro de 5,8 polegadas se tornará um iPhone 12 Pro de 6,1 polegadas, enquanto o iPhone 11 Pro Max de 6,5 polegadas se tornará um iPhone 12 Pro Max de 6,7 polegadas.

A novidade na linha será a adição de um dispositivo menor, que esperamos ser chamado de iPhone 12 mini. Isso atenderá à demanda por um telefone menor que vimos com o iPhone SE (2ª geração), mas com a adição do Face ID. E, enquanto o iPhone SE tem 4,7 polegadas, o iPhone 12 mini é um dispositivo de 5,4 polegadas.

De acordo com rumores, os tamanhos de armazenamento começam em 64 GB para o iPhone 12 mini e 128 GB para os outros dispositivos. Há rumores de que todos os novos aparelhos da série iPhone 12 têm telas OLED e são telefones 5G .

Alguns vazadores publicaram preços em dólares para os aparelhos no Twitter e, como você verá, eles não são muito diferentes dos preços da série iPhone 11 . No entanto, eles sugerem que o iPhone 12 básico será US $ 50 mais caro do que o iPhone 11, o que parece provável.

Lembre-se de que acreditamos que esses serão telefones 5G. E o iPhone 11 tinha um preço muito bom para um aparelho carro-chefe, então o iPhone 12 parece pronto para continuar essa tendência.

squirrel_widget_167218

O iPhone 12 mini tem um bom preço para o hardware que você obterá e, dado isso e a subsequente redução no preço do iPhone 11, podemos ver o fim do iPhone XR como resultado.

squirrel_widget_148311

64 GB - $ 649

128 GB - $ 699

256 GB - $ 799

64 GB - $ 749

128 GB - $ 799

256 GB - $ 899

128 GB - $ 999

256 GB - $ 1.099

512 GB - $ 1299

128 GB - $ 1.099

256 GB - $ 1199

512 GB - $ 1399

Acreditamos que nenhum aparelho iPhone 12 virá com fones de ouvido ou carregador, embora haja um cabo USB-A para Lightning. Alegadamente, o cabo é mais durável do que antes.

Escrito por Dan Grabham.