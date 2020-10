A Apple imagina um iPhone dobrável com tela de autocura

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple teria encomendado um grande número de amostras visor do telefone dobrável Samsung no mês passado. Isso, junto com um pedido de patente recentemente descoberto para telas de auto-reparo, sugere que a empresa está imaginando como um iPhone dobrável seria e funcionaria.

Arquivado no final de janeiro e publicado nesta quinta-feira no USPTO (via 9to5Mac ), o pedido de patente oferece uma maneira interessante de consertar danos causados a telas dobráveis - talvez telas de iPhone. Aqui estão algumas passagens dos documentos, que indicam como a Apple prevê que a tecnologia de autocura funcione:

"Um dispositivo eletrônico pode ter uma dobradiça que permite que o dispositivo seja flexionado em torno de um eixo de curvatura. Uma tela pode abranger o eixo de curvatura. Para facilitar a curvatura em torno do eixo de curvatura sem danos, a tela pode incluir uma camada de cobertura da tela com uma parte flexível . A parte flexível da camada de cobertura da tela pode ser interposta entre a primeira e a segunda partes rígidas da camada de cobertura da tela em um exemplo. "

"Durante a operação de um dispositivo eletrônico, a camada de cobertura da tela do dispositivo eletrônico pode ser arranhada ou amassada. Para melhorar a estética do dispositivo eletrônico, pode ser desejável que a presença de arranhões e amassados seja minimizada. Para ajudar a mitigar o número de amassados, arranhões ou outras imperfeições em uma camada de cobertura da tela, a camada de cobertura da tela pode incluir uma camada de material de autocura. "

Parece que, quando a tampa da tela de um telefone - usando o revestimento especial da Apple - fica danificada, seja riscada, amassada ou rachada, o material do revestimento preencherá as áreas defeituosas por conta própria. Esse processo de autocura também pode ser ativado quando o calor, a luz ou a eletricidade são aplicados.

A empresa indicou que a tampa da tela do telefone pode ser feita de plástico, vidro ou qualquer outro material transparente para que essa tecnologia de tela de autocura funcione. A patente da Apple discutiu especificamente o uso de condutores transparentes para formar a camada de aquecimento em uma tampa de tela.

Tenha em mente que, embora isso possa ser uma evidência de que a Apple vai lançar um iPhone dobrável, isso ainda não foi confirmado, e agora é apenas especulação.

Maggie Tillman