O iPhone 12 será lançado em 13 de outubro?

(Pocket-lint) - Não há dúvida de que o iPhone 12 será lançado durante um evento nas próximas semanas, mas não temos certeza ainda em que semana e em que data exatamente.

O vazador serial Jon Prosser afirma que sabe, ele postou no Twitter que o evento de lançamento online da Apple acontecerá na terça-feira, 13 de outubro e vários outros concordarão.

Prosser tem uma história instável quando se trata de acertar as coisas. Alguns vazamentos provaram ser detectados, mas ele também estava inflexível de que a nova linha do iPhone seria lançada durante o evento Time Flies em setembro. Isso acabou se revelando incorreto - algo que até dissemos que seria o caso antes do próprio evento.

A primeira remessa da Apple de unidades finais do iPhone 12 vai para os distribuidores em 5 de outubro



A remessa inclui:



iPhone 12 mini 5.4

(Definitivamente, o nome de marketing final)

-64/128/256



iPhone 12 6.1

-64/128/256



Evento no dia 13 de outubro, como mencionei antes. - Jon Prosser (@jon_prosser) 29 de setembro de 2020

No entanto, 13 de outubro pode estar certo. Ouvimos anteriormente que a linha do iPhone 12 estará nas lojas a partir de 16 de outubro e, embora a Apple geralmente goste de realizar seus eventos mais de uma semana antes do início da remessa, os prazos tradicionais não são tão rígidos durante a pandemia.

Claro, nossa própria estimativa de um evento de 6 de outubro também pode acontecer - devemos descobrir mais tarde hoje se for o caso.

A linha do iPhone 12 deve incluir um iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Traremos as últimas novidades assim que descobrirmos.

Enquanto isso, confira nosso resumo dos últimos rumores e notícias aqui: Apple iPhone 12 e data de lançamento do 12 Pro, rumores, notícias e recursos .

Escrito por Rik Henderson.