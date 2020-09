iPhone 12 mini para entrar na programação, de acordo com novos vazamentos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - De acordo com alguns vazamentos plausíveis, a Apple chamará o menor de sua nova linha de iPhone de "iPhone 12 mini".

Rumores há muito sugerem que quatro telefones serão lançados durante um evento em outubro - um modelo Pro de 5,4 polegadas, 6,1 polegadas, mais 6,1 polegadas e 6,7 polegadas . No entanto, os dois dispositivos padrão eram regularmente chamados de iPhone 12 e iPhone 12 Max antes.

Agora, esse parece não ser o caso.

O vazador estabelecido @ L0vetodream postou no Twitter no início desta semana que a programação será realmente a seguinte:

iPhone 12 mini - 5,4 polegadas

iPhone 12 - 6,1 polegadas

iPhone 12 Pro - OLED de 6,1 polegadas

iPhone 12 Pro Max - OLED de 6,7 polegadas

Outras provas foram fornecidas por @ duanrui1205, que postou três supostos adesivos de vendas para caixas oficiais de silicone. Um é para um iPhone 12 mini, enquanto os outros dois são para um iPhone 12 Pro Max e um iPhone 12/12 Pro. Curiosamente, se for verdade, isso também significa que as capas para iPhone 12 funcionarão no 12 Pro e vice-versa.

Além disso, esperamos que a Apple mantenha o mais recente iPhone SE em sua linha - portanto, oferecendo praticamente todos os tamanhos de tela de 4,7 polegadas e acima. Afinal, o SE só foi lançado em abril e representa um iPhone de nível básico ideal. Seria tolice a Apple substituí-lo inteiramente agora.

Vamos descobrir com certeza em algumas semanas.

