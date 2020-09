Apple iOS 14: Qual é o ponto verde ou laranja na parte superior da tela do meu iPhone?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou o iOS 14 ao público em setembro de 2020, e com ele veio uma série de mudanças visuais. Alguns - como os widgets e a biblioteca de aplicativos - são mais óbvios do que outros.

Entre as mudanças, havia também um novo alerta focado na privacidade, no qual você deve ter notado um ponto verde ou laranja aparecendo aleatoriamente na parte superior da tela. Se você tiver um modelo de iPhone X com um entalhe, ele será mostrado no lado direito do entalhe, logo acima do seu Wi-Fi ou indicadores de sinal do telefone.

Na verdade, ele não aparece aleatoriamente. Ele está lá para que você saiba que sua câmera ou microfone está ativo e capaz de gravar áudio.

Se você já teve um MacBook, este é um recurso familiar: o ponto verde aparece quando a câmera está ativa. Se você já usou um software de videochamada como Zoom ou Skype no seu MacBook, deve ter visto isso na forma de uma luz LED verde no painel superior do laptop, bem ao lado da câmera.

No iOS 14 , não é uma luz propriamente dita, apenas um ponto verde na tela e permite que você saiba que sua câmera está ativada e pode ser usada para capturar vídeo ou fotos.

Sempre que você vê esse ponto verde, normalmente é por um bom motivo. Por exemplo, se você está tentando gravar uma transmissão ao vivo no Twitter ou enviar um vídeo ou foto em um aplicativo de mensagens, ou mesmo quando o FaceID está sendo usado para desbloquear seu telefone.

Quando a luz verde está ativa, isso também indica que o microfone também está ativo, porque quando você o está usando para a finalidade pretendida, você - é claro - precisa de áudio também. Para fazer essas chamadas de vídeo.

A hora de ficar atento é quando não faz sentido que esteja ativo. Se você não está tentando fazer uma videochamada ou capturar fotos / vídeos dentro de um aplicativo e a luz verde vem, pode ser que o aplicativo não esteja funcionando e você deve excluí-lo ou alterar suas permissões nas configurações aplicativo.

Semelhante ao ponto verde, o ponto laranja na mesma posição está lá para informar quando o microfone está ativo. Normalmente, você o verá quando estiver usando um aplicativo que permite gravar mensagens de voz ou fazer chamadas de áudio.

Se você identificá-lo ativo em momentos em que não precisa estar ativo, vale a pena prestar atenção. Pode ser que o aplicativo esteja capturando áudio quando não precisa.

Por exemplo, se você abrir o Twitter e tocar para criar um novo tweet, ele não aparecerá. Mas se você for gravar uma nova mensagem de voz naquele tweet, o ponto laranja aparecerá assim que você iniciar a gravação.

Para desativar o acesso à sua câmera ou microfone para aplicativos específicos, siga as etapas abaixo:

Abra o aplicativo Configurações

Toque em Privacidade

Selecione Câmera ou Microfone

Encontre o aplicativo que deseja desativar e desative-o

É importante notar que alguns recursos dos aplicativos não funcionarão se não tiverem acesso a esse hardware, mas você pode habilitá-lo novamente quando necessário.

Escrito por Cam Bunton.