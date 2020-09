Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou o iOS 14.0.1, a primeira atualização do recém-lançado sistema operacional iOS 14. É uma atualização de software gratuita over-the-air que contém várias correções de bugs, incluindo uma para uma falha que tornou o Safari e o Mail seus aplicativos padrão novamente após a reinicialização do dispositivo.

Quando a Apple lançou o iOS 14 no início deste mês, era para permitir que você defina aplicativos de terceiros como seus aplicativos padrão. No entanto, um bug fez com que os aplicativos fossem reiniciados depois que o iPhone fosse reiniciado. Portanto, se você fez do Chrome e do Outlook seu navegador e aplicativo de e-mail padrão, o Safari e o Mail retornariam após uma reinicialização.

A atualização do iOS 14.01 da Apple, no entanto, corrige esse problema. Para obter a nova atualização, basta ir para Ajustes> Geral> Atualização de software em seu dispositivo móvel.

Atualmente, você pode definir o Google Chrome e o Microsoft Edge como seu navegador padrão preferido em um iPhone e iPad, em vez de usar o navegador Safari da Apple. E você pode definir o Outlook e Spark e outros aplicativos de e-mail como uma opção padrão no Apple Mail. Para aprender como fazer isso, confira o tutorial detalhado do Pocket-lint aqui .

A atualização do iOS 14.01 da Apple também aborda um bug que poderia impedir o ‌iPhone‌ de se conectar a alguma rede Wi-Fi e várias outras pequenas falhas.

Você também pode aprender mais sobre o iOS 14 e seus novos recursos em nosso guia.

Escrito por Maggie Tillman.