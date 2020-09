Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple finalmente permite que os usuários de iPhone e iPad personalizem sua tela inicial, com o lançamento das atualizações de software do iOS 14 e iPadOS 14 , que introduziram a capacidade de adicionar widgets personalizados e até mesmo alterar a aparência dos ícones de aplicativos. Você pode ver exemplos de telas iniciais de usuários em todo o Twitter, TikTok, YouTube e outras plataformas sociais.

Basta pesquisar “ # ios14homescreen ” para ter uma ideia do que você pode fazer agora. Mas existem algumas advertências que você deve saber.

Por exemplo, o processo de personalizar sua tela inicial é tudo menos rápido e contínuo. A Apple poderia ter lançado uma opção de Configurações ou um aplicativo dedicado projetado para ajudá-lo a obter a estética da tela inicial dos seus sonhos. Mas não. Você precisa contar com aplicativos de terceiros e até mesmo implementar uma solução alternativa de hacky usando os atalhos da Siri. Confuso? Não se preocupe. Nós o orientamos passo a passo, abaixo.

Verifique se o seu iPhone está atualizado

Atualize seu iPhone para a versão mais recente do iOS (que, no momento da publicação inicial, é o iOS 14). Aqui está a página de suporte da Apple sobre como fazer isso.

Encontre um papel de parede e salve-o no rolo da câmera

Encontre um pacote de ícones de coordenação e salve-o no rolo da câmera

Descubra a estética da tela inicial desejada. Você gosta de cores nuas? Você quer algo mais retro? Confira alguns exemplos abaixo para se inspirar.

Como parte desse processo, você vai querer escolher uma paleta de cores ou tema, encontrar um papel de parede e baixar um pacote de ícones ou gráficos para substituir a arte do ícone existente em seus aplicativos. Recomendamos pentear através do Pinterest , imagens do Google , Etsy e outros recursos. Você pode ir bem simples com isso, com uma imagem de fundo minimalista, mas luxuosa, e ícones de aplicativos brilhantes para emparelhar, ou pode complicar-se e tentar fazer algo que consome muito tempo, como replicar a tela do cartão de memória do PlayStation 2.

Baixe um aplicativo de personalização de widget como Widgetsmith

Baixe o aplicativo Shortcuts

Agora você precisa de dois aplicativos para ajudá-lo a personalizar os widgets e aplicativos da tela inicial.

Os widgets adicionam funcionalidade de acesso rápido à tela inicial, como previsão do tempo ou calendário. Você precisará do Widgetsmith para criar um widget com qualquer cor de fundo, foto e fonte que desejar. Existem alternativas na App Store, como o Color Widget, mas usamos o Widgetsmith e podemos verificar se funciona.

Já os atalhos permitem automatizar tarefas por meio de aplicativos ou solicitando a Siri. Você também pode usar atalhos para criar ícones de aplicativos personalizados. Já existe há muito tempo, mas com o lançamento do iOS 14 e a capacidade de adicionar widgets à tela inicial, muitas pessoas agora estão combinando as duas funcionalidades para criar uma tela inicial exclusiva.

Remova todos os seus aplicativos antigos da tela inicial

Depois de ter todos os materiais à mão, comece a limpar a tela inicial. Mantenha pressionado cada aplicativo para acessar um menu pop-up que irá removê-lo da tela inicial (selecione Remover aplicativo> Mover para biblioteca de aplicativos ou Excluir aplicativo). Faça isso até que a tela esteja limpa. A página de suporte da Apple oferece mais ajuda se você precisar.

Vá para Configurações> Papel de parede> Escolha um novo papel de parede

Agora podemos começar o processo de criação de sua nova tela inicial. Vamos começar definindo o novo papel de parede que você escolheu na etapa dois. Vá para Configurações, toque em Papel de parede e em Escolher um novo papel de parede. A Apple também tem uma página de suporte aqui com mais detalhes, se necessário.

Abra o aplicativo Shortcuts e siga estas etapas para cada aplicativo que deseja adicionar à tela inicial com um ícone personalizado:

No aplicativo Shortcuts, aperte o botão + para criar um novo atalho. Selecione Adicionar ação na próxima página. Procure a opção " Abrir aplicativo " e selecione-a. Toque no "i" e adicione esta ação aos favoritos para acesso rápido mais tarde. Na página Novo Atalho, toque em Escolher (próximo a Abrir). Pesquise e selecione um aplicativo. (Exemplo: Messenger.) Toque no menu de três pontos no canto. Na página Detalhes, dê ao seu atalho um nome ou frase de ativação para que o Siri reconheça. Toque em Adicionar à tela inicial. Nomeie seu atalho e toque na miniatura do ícone ao lado do nome que você inseriu. Você pode então tirar ou escolher uma foto para substituir o ícone existente do aplicativo. Selecione Escolher Foto

No rolo da câmera, selecione os ícones de aplicativos ou gráficos salvos anteriormente.

Você será solicitado a enquadrar a foto. Visualize suas alterações e toque em Adicionar para adicionar o aplicativo à sua tela inicial. Ele será adicionado à sua tela inicial como um favorito, mas funciona como um aplicativo.

Abra o aplicativo Widgetsmith e siga estas etapas para cada widget personalizado que deseja criar:

Escolha um widget pequeno, médio ou grande para adicionar clicando no botão Adicionar . Widgetsmith pode mostrar exemplos. Você pode deslizar para excluir ou tocar para personalizar. Selecione o widget que você acabou de adicionar. Toque no quadrado do widget padrão abaixo do nome para começar a personalizar o widget. Você verá a opção de escolher um novo estilo, fonte, matiz e cor de fundo. Toque no botão Voltar quando terminar de classificar as opções de personalização. Toque no nome do widget na parte superior para renomeá-lo. Clique em Salvar para salvar suas alterações.

Siga estas etapas para cada widget Widgetsmith personalizado que deseja adicionar à tela inicial:

Vá para a esquerda da tela inicial, para a página Widgets. Role até a parte inferior e toque em Editar. Toque no botão " + " no canto. Procure por " Widgetsmith " e selecione-o. Toque no widget de tamanho que deseja adicionar e selecione Adicionar widget. Enquanto o widget balança (se não, pressione Editar), mantenha pressionado e deslize-o para a tela inicial.

Coloque tudo onde quiser e voila!

Então, agora você deve ter um monte de widgets e aplicativos personalizados na tela inicial. Mantenha pressionado um dos widgets, selecione Editar tela inicial no menu pop-up e, enquanto cada um de seus aplicativos e widgets estiverem girando, deslize-os para o lado ou para o dock até obter o layout desejado. Mole-mole!

Ah, sempre há uma pegadinha, certo? A maior delas é: Cada vez que você clica em um aplicativo com um ícone personalizado, ele vai primeiro para o aplicativo Shortcuts e depois para o aplicativo. Há um atraso de um segundo, que fica irritante depois de um tempo. Ah, e como você não pode ver os nomes dos aplicativos personalizados que colocou no dock na parte inferior do seu telefone, você terá que memorizar o que colocou lá, então sugerimos usar ícones facilmente reconhecíveis para aqueles aplicativos.

Finalmente, WidgetSmith custa uma taxa mensal se você usar seus widgets premium, como Weather. Você também verá o nome "Widgetsmith" abaixo do widget, mesmo se você pagar. O Color Widget é o mesmo, infelizmente. A única outra advertência em que poderíamos pensar é, na verdade, mais uma desvantagem: leva algumas horas para criar uma tela inicial personalizada porque você precisa reunir toda a arte, baixar dois aplicativos e, em seguida, criar widgets e ícones de aplicativos personalizados à mão.

Confira estes exemplos surpreendentes - e às vezes terríveis - de telas iniciais de iPhone personalizadas:

Escrito por Maggie Tillman.