A Apple está prestes a lançar um novo carregador magnético sem fio para o iPhone?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que a Apple está desenvolvendo um novo carregador sem fio que se conectaria magneticamente à parte de trás de um novo iPhone, talvez o novo iPhone 12 da série .

Se o boato for verdadeiro, o novo carregador seria conectado da mesma forma que o carregador do Apple Watch faz com o relógio; mas enquanto esse não é um carregador compatível com Qi (ele usa uma variante da tecnologia), o do iPhone seria compatível com Qi, então poderia teoricamente carregar qualquer dispositivo compatível.

Parece bastante claro que o carregador sem fio AirPower, anunciado anteriormente, está morto, mesmo que um vazamento da Apple em particular tentasse alegar que ele estava vivo e bem no início deste ano, antes de ser revelado ter sido enganado por uma configuração falsa.

Desde então, terceiros lançaram várias variantes de um tapete de carregamento triplo para telefones, relógios e AirPods, e o apetite da Apple pelo formato parece ter diminuído.

O novo vazamento foi relatado pela primeira vez pela 9to5Mac e mostrado em um vídeo que você pode ver aqui.

O vídeo afirma mostrar o protótipo do carregador magnético sem fio da Apple. Mais em @ 9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C - Jordan Kahn (@JordanKahn) 17 de setembro de 2020

Claro, o carregador poderia fazer parte de um tapete maior, mas achamos isso improvável. Se a Apple lançar este dispositivo, ele estará junto com a série do iPhone 12 e as AirTags da Apple em outubro.

Escrito por Dan Grabham.