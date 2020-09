Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Isso não demorou muito. Um bug do iOS 14 e do iPadOS 14 parece estar quebrando um importante recurso divulgado pela Apple durante o evento Time Flies.

As novas atualizações de software, lançadas na noite de quarta-feira, 16 de setembro, permitem que você defina um novo navegador padrão e aplicativos de e-mail . No entanto, a versão 14.0 inicial não parece funcionar muito bem. Depois de reiniciar o iPhone ou iPad, o Safari e o Mail são restaurados como aplicativos padrão, forçando você a alterar as configurações novamente.

O 9to5Mac notou o problema pela primeira vez na quinta-feira, mas o Pocket-lint também o confirmou em alguns dispositivos diferentes. Este é um bug potencialmente importante que a Apple pode consertar com uma atualização rápida e fácil de "ponto" para 14.0.1. Devemos notar, no entanto, que havia preocupações generalizadas sobre a Apple lançar o iOS 14 muito cedo, e que talvez devesse ter esperado para lançar a atualização de software junto com o próximo iPhone, dando aos testadores beta mais tempo para resolver quaisquer problemas.

Depois de anos corrigindo bugs em atualizações de software, você acha que a empresa aprenderia com seus erros anteriores.

Atualmente, você pode definir o Google Chrome e o Microsoft Edge como seu navegador padrão preferido, em vez de usar o navegador Safari da Apple, e pode definir o Outlook e Spark e outros aplicativos de e-mail como opção padrão no Apple Mail. Apenas não reinicie o telefone, ou você terá que configurá-los novamente.

Entramos em contato com a Apple para comentar o bug. Você pode aprender mais sobre o iOS 14 e seus novos recursos em nosso guia.

Escrito por Maggie Tillman.