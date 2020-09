Por que o iPhone 12 não foi lançado?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou alguns dispositivos em seu evento Time Flies em setembro, incluindo o novo iPad Air e Apple Watch SE e Watch Series 6 .

Mas faltava algo nos eventos habituais da Apple em setembro - o iPhone. Então, por que o iPhone 12 ainda não foi lançado?

Existe uma resposta simples para isso. A situação global atrasou significativamente a produção do iPhone durante 2020. Mas as coisas são um pouco mais sutis do que isso e as evidências já existem há algum tempo.

Em qualquer outro ano, a Apple realizaria um evento na segunda semana de setembro na terça-feira. A série 2019 do iPhone 11 foi lançada em 10 de setembro de 2019 e o iPhone 12 normalmente teria aparecido ao público pela primeira vez em 8 de setembro de 2020.

Havia rumores muito antes de 2020 de que a situação global estava causando atrasos na produção do novo iPhone. Isso não foi surpresa, já que a produção na China teve que ser totalmente encerrada e foi mais lenta para reiniciar do que as empresas - como a principal fabricante Foxconn - gostariam.

De acordo com o Nikkei Asian Review , a Apple está enfrentando atrasos de duas a quatro semanas para o novo modelo e ainda espera conseguir um lançamento em outubro ou novembro, quando em julho enfrentou a possibilidade de ter que adiar até 2021. “A Apple está. fazendo de tudo para encurtar o adiamento ", disse a fonte.

A fonte também disse que a equipe de desenvolvimento de hardware da Apple voltou ao campus da Apple para trabalhar nos testes finais e outros detalhes.

Nikkei também sugeriu na época que a Apple mudou sua previsão para seus iPhones 5G para 80 milhões de vendas, em vez dos 100 milhões de unidades que almejava anteriormente. A fonte também sugere que a Apple está construindo mais aparelhos antigos para compensar, especialmente o iPhone XR, mas também o iPhone SE de nova geração.

A Apple sugeriu em fevereiro de 2020 que haveria alguns efeitos indiretos para o resto de 2020. Durante a orientação sobre seus ganhos trimestrais, afirmou que "o trabalho está começando a ser retomado em todo o país [China], mas estamos experimentando um retorno mais lento ao normal condições do que havíamos previsto.

“Como resultado, não esperamos cumprir a orientação de receita que fornecemos para o trimestre de março devido a dois fatores principais. O primeiro é que o fornecimento mundial do iPhone será temporariamente restrito.

"Embora nossos sites parceiros de fabricação do iPhone estejam localizados fora da província de Hubei - e embora todas essas instalações tenham sido reabertas - eles estão crescendo mais lentamente do que havíamos previsto."

Até agora, tudo lento para a produção atual do iPhone, mas e o novo iPhone 12? A Qualcomm forneceu um pouco mais de clareza no final de julho. Sabemos que ela está fabricando o hardware 5G inicial do iPhone da Apple porque ela assinou um acordo com a gigante de Cupertino no início de 2019 que pôs fim a todas as ações legais entre as duas empresas.

A Apple posteriormente parou de trabalhar com a Intel em modems 5G (porque estava bastante claro que o modem 5G da Intel não estaria pronto a tempo). Posteriormente, quando a Intel interrompeu o design do modem, a Apple abocanhou a divisão de modems móveis da Intel para que a Apple pudesse fazer seus próprios modems no futuro.

A orientação da Qualcomm para este trimestre atual - emitida em 30 de julho - sugeriu um pequeno atraso, com uma data de lançamento em outubro. Ele cita "um impacto parcial do atraso do lançamento de um telefone carro-chefe 5G global".

A declaração de lucros da Apple foi no dia seguinte, quando também pareceu confirmar a notícia de um lançamento em outubro. "No ano passado, começamos a vender novos iPhones no final de setembro; este ano esperamos que o suprimento esteja disponível algumas semanas depois", disse o CFO da Apple, Luca Maestri, durante a teleconferência.

E agora que o lançamento da Apple em setembro foi e se foi, parece certo que estamos olhando para outubro para o lançamento do iPhone 12.

Temos quase certeza de que haverá quatro modelos para o próximo iPhone 12 . Rumores continuam divididos sobre se todos os modelos do iPhone 12 serão 5G; pode ser que apenas os modelos Pro sejam 5G.

Porém, haverá um iPhone 12 de 5.4, 6.1 e 6.7 polegadas, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max com outro modelo - provavelmente um iPhone 12 Max - encaixado no meio.

Escrito por Dan Grabham.