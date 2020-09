Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançará quatro atualizações principais do sistema operacional amanhã, para iPhones, iPads, Apple Watch e Apple TV existentes.

Você poderá baixar o iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7 e tvOS 14 na quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020.

Embora nenhum horário tenha sido anunciado por Tim Cook durante o evento da Apple em setembro, é tradicional que as atualizações do sistema operacional cheguem por volta das 10h PDT. Isso significa que você poderá obtê-lo no Reino Unido por volta das 18h BST, na Europa Central às 19h CEST e às 13h EDT na costa leste dos EUA.

Muito se sabe sobre as novas atualizações do sistema operacional, graças às versões beta disponíveis nos últimos meses.

Por exemplo, o iOS 14 adicionará Widgets, uma tela de App Library e um Siri aprimorado, mas minimizado. Você pode descobrir mais sobre tudo isso aqui: Apple iOS 14: Todos os novos recursos importantes do iPhone explorados .

O novo iPadOS adicionará alertas de chamadas de telefone e vídeo e o novo recurso Scribble para aqueles com um lápis Apple. Confira nosso resumo do que esperar aqui: Apple iPadOS 14: Todos os novos recursos-chave do iPad explorados .

Os novos produtos anunciados pela Apple durante seu evento - Apple Watch Series 6, Watch SE, novo iPad e iPad Air - virão com suas respectivas novas atualizações pré-instaladas.

Escrito por Rik Henderson.