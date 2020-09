Evento da Apple confirmado: é quando veremos o iPhone 12 e o Apple Watch 6

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple confirmou que está realizando um evento em 15 de setembro. Provavelmente veremos o iPhone 12, Apple Watch 6 e talvez um novo iPad Air detalhado.

O evento será transmitido ao vivo do Apple Park em Cupertino, Califórnia, às 10h PDT. O convite - enviado à mídia e analistas - parece conter 9,15 (a data do evento) se você abri-lo em um iPhone compatível com ARKit.

Sabíamos que o iPhone 12 seria várias semanas atrasado em relação aos anos anteriores devido à situação global, e este evento normalmente o colocaria para lançamento no final do mês.

No entanto, ainda há alguma sugestão de que o iPhone não estará conosco até o início de outubro, algo que ouvimos de mais de uma fonte.

Estamos esperando o lançamento de quatro modelos de iPhone e os últimos rumores sugerem que todos eles serão 5G. Devemos também ver o iOS 14 sendo lançado, além do iPadOS 14 .

O Apple Watch Series 6 também deve ser detalhado - uma atualização iterativa sobre o Series 5, mas com bateria de longa duração para lidar com o novo recurso de rastreamento de sono no watchOS 7 .

Finalmente, esperamos algum tipo de atualização do iPad - provavelmente iPad Air, mas possivelmente outros modelos - também. Isso também pode incluir o iPad mini e o iPad básico.

Escrito por Dan Grabham.