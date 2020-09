Biblioteca de aplicativos da Apple: como funciona e como usá-la

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple introduziu um novo recurso no iOS 14 para ajudá-lo a gerenciar a variedade de aplicativos que você baixou, às vezes complicada.

Chamada de App Library, ela tem o potencial de mudar a maneira como você acessa os aplicativos no iPhone e torna mais fácil encontrar seus aplicativos favoritos ou mais usados rapidamente. Isso certamente evitará aqueles momentos difíceis de lembrar qual tela inicial ou pasta você colocou o aplicativo que você precisa para usar naquele momento.

Embora não seja possível desativar o novo recurso, você ainda pode, felizmente, minimizar seu uso se não estiver pronto para adotá-lo. No entanto, como descobrimos durante o beta público da Apple , quando você começar a usar o recurso App Library, começará a usá-lo cada vez mais e se perguntará como conseguiu lidar com ele.

A App Library é encontrada deslizando para a esquerda na última página da tela inicial que atualmente contém aplicativos em seu iPhone. Isso pode ser dois toques, podem ser dezenas de toques e vai depender de quantos aplicativos você instalou no seu iPhone da Apple (o recurso não está disponível no iPad no iPadOS 14 ).

Como o nome sugere, todos os seus aplicativos são armazenados na App Library e são apresentados em uma série de pastas baseadas nas categorias encontradas na App Store. Assim, Instagram e Twitter estariam na pasta Social por exemplo, enquanto o YouTube estaria em Entretenimento.

Os aplicativos na Biblioteca de aplicativos são apresentados em pastas de categoria com três ícones de aplicativos maiores e no canto inferior direito até quatro menores em uma grade quadrada.

Você não pode alterar o nome das pastas ou organizar a ordem em que aparecem, mas a Apple tenta e oferece algumas ações rápidas para evitar que você sempre tenha que percorrer todos os aplicativos para encontrar o que precisa.

Para ajudá-lo a obter os aplicativos que você provavelmente deseja usar, a Apple tem mais duas pastas; Sugestões, que usa o aprendizado de IA integrado para experimentar e fornecer os quatro principais aplicativos que você pode estar procurando, e Adicionados recentemente, que apresenta aplicativos que você acabou de baixar para um acesso mais rápido.

Dentro de cada categoria, os aplicativos mais populares serão destacados, como um dos três ícones de aplicativos maiores, e a ordem das categorias muda um pouco a cada semana, dependendo do que você tem usado mais para evitar que tenha que rolar constantemente até o parte inferior da tela para descobrir os aplicativos que você sempre usa.

Para acessar o resto dos aplicativos na pasta, você simplesmente clica nos ícones menores e isso revela todos os aplicativos nessa categoria, como normalmente faz ao usar pastas no iOS.

Além de tocar nos ícones, você pode pesquisar na App Library por meio da grande barra de pesquisa na parte superior da tela. Comece a digitar e a lista diminui. Como alternativa, a página de pesquisa também oferece uma lista alfabética de seus aplicativos com um alfabeto de acesso rápido no lado direito que você pode usar para pular para o início de uma letra.

Se, como nós, você está tentando gerenciar seus aplicativos nas páginas da tela inicial há algum tempo, pode descobrir que, com a Biblioteca de aplicativos, você não precisa mais de todas as páginas da tela inicial.

Em vez de excluir individualmente um aplicativo ou perder tempo movendo seus aplicativos em algum processo trabalhoso para limpar uma página da tela inicial, você pode ocultar rapidamente uma tela inicial para permitir que você acesse a biblioteca de aplicativos com menos movimentos da direita para a esquerda.

Para fazer isso, pressione e segure na tela inicial para forçar os aplicativos a “balançarem” e, em seguida, toque nos pontos da tela inicial logo acima do dock - o número de pontos corresponderá ao número de páginas da tela inicial que você tem.

Tocar nos pontos revela uma tela “Editar páginas”, onde você pode ver todas as páginas da tela inicial que possui. Abaixo de cada um, há um ícone de marca circular que você pode desmarcar para ocultar a página. A boa notícia é que, se mudar de ideia, você pode rapidamente marcar a caixa novamente e trazer a página da tela inicial de volta mais tarde.

Quando estiver satisfeito com os resultados, basta pressionar Concluído e pronto.

A princípio, descobrimos que você provavelmente desejará ocultar uma ou duas páginas - provavelmente os aplicativos que raramente usa - mas, com o tempo, reduzimos lentamente o número de páginas da tela inicial. No entanto, você sempre precisa ter pelo menos uma página da tela inicial.

A App Library é realmente útil porque permite ocultar os aplicativos que você não usa com frequência, mas deseja manter no telefone.

Se você planeja manter várias páginas da tela inicial, em vez de excluir o aplicativo completamente do seu iPhone, você pode movê-lo para a biblioteca de aplicativos para que não apareça na tela inicial. Para fazer isso, segure longamente a tela inicial para forçar os aplicativos a “balançar” e, em seguida, pressione o ícone “-“ como se estivesse excluindo o aplicativo. Mas em vez de tocar na instrução "Excluir aplicativo", toque em "Mover para biblioteca de aplicativos".

O aplicativo será removido da página da tela inicial, mas não será excluído do seu iPhone.

Depois de instalar o iOS 14, você notará que o primeiro aplicativo baixado posteriormente não aparecerá na página inicial como sempre. Isso porque os aplicativos recém-baixados não aparecem mais na tela inicial, mas, em vez disso, aparecem na pasta Baixados recentemente na Biblioteca de aplicativos.

É intrigante no início, mas pode ser corrigido no aplicativo Configurações se você não gostar dessa abordagem. Para certificar-se de que os aplicativos recém-baixados ainda sejam adicionados à sua tela inicial, vá para Configurações> Tela inicial e marque se deseja que o aplicativo recém-baixado seja “Adicionar à tela inicial” ou “Somente biblioteca de aplicativos”.

Você também descobrirá que esta página permite definir se deseja mostrar emblemas de notificação na biblioteca de aplicativos. Nós tentamos e ele fica muito confuso muito rapidamente, como se não fosse um aplicativo popular, ele não mostra a qual aplicativo a notificação se destina.

No geral, a App Library é fácil de usar e muito lógica em sua abordagem, mas algo a se ter em mente se você planeja usá-la muito é que ela remove os nomes de seus aplicativos à primeira vista. Isso pode ser bom para aplicativos populares com ícones memoráveis - Twitter ou Instagram - mas não é muito útil para jogos ou aplicativos que não têm um logotipo que você reconheça.

Espere que alguns ícones de aplicativos mudem ao perceber que, como um pequeno quadrado, o logotipo do aplicativo não indica o que realmente é.

A App Library está disponível apenas no iOS 14. iOS 14 está atualmente disponível como uma versão beta pública e deve estar disponível para usuários do iPhone em setembro. A Apple ainda não definiu uma data oficial de lançamento.

Escrito por Stuart Miles. Edição por Dan Grabham.