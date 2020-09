Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está supostamente ocupada fazendo milhões de novos iPhones para este outono, além de estar preparando atualizações de hardware em seu portfólio. Embora tudo isso pareça bastante óbvio e pareça ecoar meses de rumores, a Bloomberg publicou um relatório para confirmar o que todos esperamos.

Em primeiro lugar, ele disse que a Apple está planejando enviar entre 75 e 80 milhões de iPhones 5G este ano, o que corrobora relatórios anteriores sobre o planejamento da Apple em adotar o 5G, e que a pandemia de coronavírus não afetou severamente a produção ou prejudicou a demanda. Tenha em mente que a própria Apple disse que o novo iPhone será adiado até outubro - mas, dado que normalmente lança novos telefones no final de setembro, isso não é um atraso significativo.

Mark Gurman e Debby Wu da Bloomberg, ambos com um bom histórico quando se trata de revelar os segredos da Apple, anunciaram que quatro novos iPhones com telas OLED - possivelmente nos tamanhos 5,4, 6,1 ou 6,7 polegadas - estão a caminho. Além disso, espere uma linha Pro com bordas de aço, mais variantes de alumínio (o analista Ming-chi Kuo realmente acha que os modelos Pro serão lançados no final do ano). Haverá uma nova cor azul escuro para substituir o verde também.

O Pro de 6,7 polegadas também pode ser o único modelo a receber a tecnologia de scanner LIDAR da Apple, que estreou no iPad Pro deste ano.

Falando do iPad Pro, o relatório da Bloomberg também apóia os relatórios existentes sobre o que a Apple está planejando para os anúncios de hardware do outono. Um novo modelo de iPad Air com engastes finos de 10,8 polegadas pode estar no convés. Duas novas variantes do Apple Watch para seguir a Série 5 e a Série 3 também podem estar chegando. Sim, isso significa que um Apple Watch mais barato poderia ser lançado. Um HomePod menor e mais barato também é esperado.

Finalmente, os fones de ouvido da marca Apple e uma nova Apple TV com processador atualizado e novo controle remoto estão sendo elaborados.

Aqui estão nossos rumores sobre todos esses dispositivos, onde você pode ver os relatórios anteriores e decidir por si mesmo o que é legítimo:

Escrito por Maggie Tillman.