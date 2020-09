Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou o iOS 13.7. É uma grande atualização de software que permite oficialmente o sistema de notificação de rastreamento de contato COVID-19 da Apple - o Sistema de Notificações de Exposição - funcionar sem ter que baixar um aplicativo separado, como um de uma autoridade de saúde pública.

Configurações> Geral> Atualização de software

A atualização do software iOS 13.7 introduz uma nova seção ‌Notificação de exposição‌ no aplicativo Configurações, onde você verá um botão para ativar as Notificações de exposição. A Apple também lançou uma nova versão do iPadOS 13.7, mas seu Exposure Notifications System não funciona no iPad.

A atualização do iOS 13.7 está disponível remotamente para todos os dispositivos qualificados. Para acessar a atualização, vá para Configurações> Geral> Atualização de software.

Configurações> Notificações de exposição> Ativar

Ao tentar habilitar as Notificações de Exposição, o aplicativo Configurações avisará se o recurso está disponível em seu país, estado ou região. Se você mora em uma área que participa do novo recurso "Exposure Notifications Express" da Apple, pode obter notificações de exposição sem precisar baixar um aplicativo. Caso contrário, você precisará usar um aplicativo de rastreamento de contatos por meio de uma autoridade de saúde pública.

De acordo com a Apple, Maryland, Nevada, Virginia e Washington DC estão entre os primeiros a aderir ao Exposure Notifications Express, mas mais estados podem vir no futuro. O uso do Exposure Notifications Express requer iOS 13.7 e é totalmente opcional. Depois de selecionar seu estado ou região e, em seguida, ativar, seu iPhone pode dizer se você pode ter sido exposto ao COVID-19, nenhum outro aplicativo é necessário.

Você também pode se inscrever em Configurações para ser avisado quando o recurso estiver disponível em sua área.

Confira nosso guia sobre como funciona o Sistema de Notificação de Exposição .

Lembre-se de que o iOS 13.7 provavelmente será a última atualização para o iOS 13.7, já que o iOS 14 deve ser lançado nas próximas semanas junto com os novos iPhones.

Escrito por Maggie Tillman.