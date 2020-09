Apple Air Tags podem ser lançadas com o iPhone 12

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple pode lançar seus tão comentados Air Tags - também conhecidos como Apple Tags - nos próximos dois meses, se acreditarmos no último relatório.

De acordo com o blog japonês Macotakara , a Apple deve anunciar suas tags concorrentes do Tile ao lado do esperado iPhone 12 e Apple Watch Series 6 , que deve ser lançado em outubro.

O blog também afirmou que as tags, que supostamente têm uma variedade de recursos, não apenas ajudando você a encontrar seus dispositivos perdidos, deveriam ser anunciadas com o iPhone SE no início de 2020, mas foram adiadas.

A sugestão de eles chegarem com o iPhone 12 apóia os rumores anteriores de que os veríamos antes do final do ano. Macotakara sugere que as Air Tags também podem funcionar com os clipes de aplicativos .

Rumores anteriores sugerem que as Air Tags terão um design circular e farão parte do Find My app quando forem lançadas. Eles também são à prova dágua, apresentam um Modo Perdido e se emparelham com sua conta iCloud por proximidade a um iPhone - como os AirPods fazem.

Também houve a sugestão de tags com bateria removível ou carga magnética. Você pode ler tudo sobre os rumores em torno das Apple Tags, ou Air Tags, em nosso artigo separado .

Escrito por Britta O'Boyle.