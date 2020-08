Vazamentos de vídeo do iPhone 12 Pro Max, parece mostrar configurações de alta taxa de atualização

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um vídeo que pretendia mostrar a tela do iPhone 12 Max vazou. O vídeo parece confirmar as configurações de alta taxa de atualização para o Pro e Pro Max.

As configurações mostram a habilitação de alta taxa de atualização (que seria de 120 Hz), bem como outra alternância para habilitar uma versão adaptativa - então a taxa de atualização diminuiria para 60 Hz se fosse adequado para "o conteúdo exibido na tela", salvando assim vida útil da bateria.

O vazamento foi cortesia do vazador em série Jon Prosser e, embora Prosser nem sempre tenha se mostrado confiável , a presença do vídeo parece confirmar o recurso.

Também aparentemente confirmado é o tamanho do entalhe, que permanece o mesmo. Na verdade, Prosser confirma que o array de câmeras frontais True Depth permanecerá do mesmo tamanho.

Prosser também revelou algumas outras informações - que os engastes serão ainda mais finos para mais espaço na tela, que o módulo da câmera é 10 por cento maior do que no 11 Pro Max e que o Face ID será melhorado para que possa até mesmo funcionar plano em uma mesa .

Como há muito rumores, os lados são angulares como o iPad Pro, mas o vidro mantém uma ligeira curva.

Os rumores do iPhone 12 certamente estão esquentando agora que estamos a apenas algumas semanas do lançamento - embora certamente pareça que a revelação será realizada no final de setembro ou início de outubro agora.

Escrito por Dan Grabham.