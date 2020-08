Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple deve anunciar quatro novos iPhones antes do final do ano e, embora não tenhamos detalhes oficiais sobre eles ainda - exceto que o lançamento foi atrasado por algumas semanas - alguns belos renderizadores apareceram online mostrando-nos o que o iPhone 12 padrão poderia parece.

Rumores sugerem que o iPhone 12 virá em quatro modelos - iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Tem sido afirmado que o design se afastará das bordas arredondadas que vimos desde o iPhone 6 e voltará para as bordas mais planas oferecidas no iPhone 4 e 5.

Os renderizadores, que foram criados por Svetapple (adquirido pela 9to5Mac ), mostram o iPhone 12 padrão com um corpo mais plano, engastes mais finos ao redor da tela e um entalhe ligeiramente reduzido em comparação com o atual iPhone 11. Os renderizadores foram criados no as mesmas cores do iPhone 11 são oferecidas atualmente, mas é provável que o iPhone 12 introduza pelo menos uma nova opção de cor na paleta.

As renderizações são apenas renderizações, é claro, então não fique muito animado ainda, mas elas nos lembram do ótimo design que o iPhone 5 tinha e como uma versão atualizada e refinada poderia ser adorável.

O iPhone 12 tem uma tela de 5,4 polegadas, enquanto o modelo padrão maior tem uma tela de 6,1 polegadas. O iPhone 12 Pro também tem uma tela de 6,1 polegadas, enquanto o iPhone 12 Pro Max tem uma tela de 6,7 polegadas.

Nada é oficial ainda, mas você pode ler sobre todos os rumores em torno dos dispositivos em nossa rodada de rumores no iPhone 12 .

Escrito por Britta O'Boyle.