O que é o Apple AirDrop e como o uso?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Apple AirDrop é um recurso do iOS, iPadOS e MacOS que permite aos usuários de dispositivos Apple compartilhar e receber sem fio fotos, documentos, sites, vídeos, notas, mapas de localização e muito mais com outros dispositivos Apple próximos.

É semelhante ao que o Nearby Share do Google oferece para usuários do Android e, quando funciona, é uma ótima maneira de compartilhar coisas de forma rápida e fácil entre seus próprios dispositivos Apple ou com outro dispositivo Apple, seja um contato ou não, sem ter que abrir o Mail , Mensagens ou outro aplicativo como o WhatsApp e anexe o arquivo.

Veja como funciona o AirDrop, como usá-lo e também há uma seção sobre o que fazer se o AirDrop não estiver funcionando.

O AirDrop da Apple usa o Bluetooth inicialmente para estabelecer uma conexão Wi-Fi entre dois dispositivos. Ambos os dispositivos têm de ser Apple, mas funcionam entre um iPhone e iPhone, iPhone e Mac, Mac e iPad etc.

Os dois dispositivos Apple que você está usando para o AirDrop devem estar com o Bluetooth e o Wi-Fi ligados e devem estar a uma distância de até 9 metros um do outro. Um firewall é então criado em torno da conexão Wi-Fi ponto a ponto de ambos os dispositivos e os arquivos enviados usando o AirDrop são criptografados.

Quando você seleciona o ícone de compartilhamento em um arquivo ou foto, os dispositivos próximos que suportam AirDrop - e não têm suas configurações de AirDrop configuradas para Receiving Off no iPhone, iPad ou iPod Touch ou No One on Mac - aparecerão automaticamente sob o arquivo a tela de compartilhamento. Quando você toca no receptor, eles são notificados e têm a opção de aceitar ou rejeitar o arquivo.

O Apple AirDrop irá então transferir o arquivo pela conexão Wi-Fi. Ele nunca usa NFC, Bluetooth ou Bluetooth Low Energy para transferência como alguns outros serviços usam, o que significa que a transferência é normalmente muito rápida.

Para usar o AirDrop, você precisará certificar-se de que seu Wi-Fi e Bluetooth estejam ligados e que todos os pontos de acesso pessoais estejam desligados. Você também precisará se certificar de que as configurações do AirDrop estão definidas como Somente contatos ou Todos, em vez de Receber desligado, ao receber arquivos e o mesmo se aplica ao dispositivo com o qual você está compartilhando o conteúdo.

Somente para contatos, o dispositivo Apple com o qual você está compartilhando conteúdo precisará ter seu endereço de e-mail ou número de celular em seu cartão de contato para que o AirDrop funcione. Se você ou eles não tiverem essas informações, certifique-se de que ambos os dispositivos tenham suas configurações AirDrop definidas para Todos.

Quando você estiver pronto para compartilhar um arquivo, foto, página da web ou qualquer outra coisa que você queira compartilhar no seu iPhone, iPad ou iPod Touch, abra o arquivo e toque no ícone de compartilhamento.

Todos os dispositivos Apple próximos associados ao seu ID Apple aparecerão imediatamente abaixo do conteúdo que você está compartilhando com o logotipo AirDrop (cinco quase círculos azuis) ao lado dele. Tocar no dispositivo enviará o arquivo diretamente para esse dispositivo Apple.

Para ver outros dispositivos Apple próximos, toque no logotipo do AirDrop abaixo da linha de contatos sugeridos - se eles não aparecerem sob o conteúdo - e escolha o usuário do AirDrop com quem deseja compartilhar o arquivo. O usuário terá então a opção de Aceitar ou Recusar o arquivo em seu dispositivo.

Se eles aceitarem, o AirDrop virá dentro do mesmo aplicativo de onde foi enviado, então uma página da web do Safari será aberta imediatamente no Safari, enquanto uma foto aparecerá imediatamente no aplicativo Fotos . O mesmo acontecerá quando você aceitar um arquivo.

Você não receberá uma notificação de Aceitar ou Rejeitar quando estiver enviando algo para si mesmo, desde que ambos os dispositivos estejam conectados com o mesmo ID Apple. O arquivo será enviado automaticamente para o outro de seus dispositivos que você escolher.

Quando estiver pronto para compartilhar um arquivo usando o AirDrop em seu Mac, abra o arquivo que deseja enviar e clique no botão Compartilhar na janela do aplicativo. Você também pode clicar com a tecla Control pressionada no arquivo no Finder e escolher compartilhar no menu de atalho.

Em seguida, você precisará escolher AirDrop nas opções de compartilhamento e selecionar o destinatário do AirDrop na caixa AirDrop. Você também pode iniciar o Finder e abrir o AirDrop na barra à esquerda. Então, é possível arrastar e soltar o arquivo no destinatário.

Para receber arquivos, você precisará tocar em Aceitar ou Rejeitar quando a solicitação aparecer como uma notificação ou como uma mensagem na janela do AirDrop. Se você aceitar, o arquivo será salvo na pasta Downloads.

Existem três opções de configuração disponíveis nas configurações de AirDrop do iPhone, iPad e iPod Touch: Recebendo desligado, Somente contatos, Todos.

Quando Receiving Off estiver marcado, você não receberá nenhuma solicitação AirDrop. Quando a opção Somente contatos está marcada, apenas seus contatos poderão ver o seu dispositivo aparecer. Quando a opção Todos está marcada, todos os dispositivos Apple próximos usando AirDrop podem ver o seu dispositivo.

Para alterar as configurações: Abra Ajustes> Geral> AirDrop> Escolha sua configuração.

Você também pode deslizar para baixo a partir do canto superior direito em um iPhone X ou posterior, ou um iPad com iOS 12 ou iPadOS para abrir o Centro de Controle. Se você tiver um iPhone 8 ou anterior, deslize de baixo para cima para acessar o Centro de controle.

No Control Center, pressione firmemente ou toque e segure o cartão de configurações de rede e, em seguida, toque e segure o ícone AirDrop para abrir as opções de configuração.

Existem três opções de configuração disponíveis nas configurações do AirDrop no Mac , assim como no iPhone, iPad e iPod Touch, mas elas são formuladas de forma um pouco diferente. No Mac, as opções são Permitir que eu seja descoberto por: Ninguém, Apenas contatos ou Todos.

Para alterar as configurações, abra o Finder> Toque em AirDrop na barra esquerda> Toque no azul "Permitir que eu seja descoberto por: [Ninguém, Apenas Contatos, Todos]"> Selecione a opção que deseja escolher.

O AirDrop funciona com iPhone, iPad, iPod Touch e Mac. Cada iPhone, iPad ou iPod Touch precisa estar executando iOS 7 ou posterior e cada Mac deve ter sido introduzido em 2012 ou posterior (exceto o Mac Pro 2012) e executando OS X Yosemite ou posterior.

O AirDrop não funciona em dispositivos Android ou Windows.

O AirDrop é brilhante - quando funciona - mas pode ser um pouco problemático. Aqui estão algumas dicas para tentar se o AirDrop não estiver funcionando para você no seu iPhone, iPad, iPod Touch ou Mac.

Verifique se os dispositivos de envio e recebimento têm Wi-Fi e Bluetooth ativados

Certifique-se de que todos os pontos de acesso pessoais estejam desligados

Certifique-se de que ambos os dispositivos estejam a 9 metros (30 pés) um do outro

Se configurado para receber somente de Contatos, ambos os dispositivos devem estar conectados ao iCloud, e o endereço de e-mail ou número de telefone associado ao ID Apple do remetente deve estar no aplicativo Contatos do dispositivo receptor.

Se você vir Recebendo Desativado em seu iPhone, iPad ou iPod Touch e não puder tocar para alterá-lo: Vá em Ajustes> Tempo na Tela> Restrições de Conteúdo e Privacidade> Aplicativos Permitidos> Certifique-se de que o AirDrop está ligado.

No Mac, escolha o menu Apple> Preferências do Sistema> Segurança e Privacidade> Clique na guia Firewall> Clique no cadeado> Digite sua senha quando solicitado> Clique em Opções de Firewall> Desmarque "Bloquear todas as conexões de entrada".

Escrito por Britta O'Boyle.