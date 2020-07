Apple admite que o próximo iPhone não será lançado em setembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple confirmou que lançará a próxima série Phone um pouco mais tarde este ano, por meio de uma chamada de ganhos do terceiro trimestre com investidores na quinta-feira, 30 de julho.

“No ano passado, começamos a vender novos iPhones no final de setembro; este ano, esperamos que o suprimento esteja disponível algumas semanas depois ”, disse Luca Maestri, CFO da Apple, durante a ligação, sem revelar por que exatamente a produção em massa de novos modelos de iPhone atrasou cerca de um mês. No entanto, vários relatórios nos últimos meses sugeriram que a pandemia afetará a produção de smartphones para várias empresas, incluindo a Apple.

A Qualcomm, uma das principais fornecedoras de componentes que também lida com a Apple, chegou a dizer aos investidores no início desta semana que ela projeta um "impacto parcial do atraso do lançamento de um telefone principal 5G global". Em outras palavras, a fabricante de silício espera ser afetada por um novo telefone - provavelmente o próximo iPhone - que não será lançado a tempo.

A Apple tende a apresentar sua mais nova série de iPhone em setembro e começa a oferecê-la até o final do mês ou no início de outubro de cada ano. Se tivéssemos que adivinhar, com base no padrão de lançamento anterior da Apple e em seus comentários mais recentes durante as chamadas de ganhos, o próximo iPhone provavelmente não será lançado até outubro.

Lembre-se de que a Apple provavelmente ainda divulgará a nova série do iPhone , o iPhone 12 , durante um evento ao vivo no final de setembro de 2020.

Escrito por Maggie Tillman.