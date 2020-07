Os resultados da Qualcomm sugerem que o iPhone 12 será um pouco atrasado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que a data de lançamento do iPhone 12 será um pouco mais tarde do que o habitual, com uma estréia em outubro e não em setembro - embora ainda possa ser anunciada em setembro, é claro, apenas com uma aparição tardia nas prateleiras.

Embora as previsões de ganhos geralmente sejam monótonas, às vezes elas podem nos dar pistas sobre produtos não anunciados. A Qualcomm confirmou estar fornecendo o hardware 5G dentro do novo iPhone 12, que é um grande negócio para a fabricante de chips.

Mas a perspectiva da Q4 da Qualcomm diz que "haverá um impacto parcial do atraso do lançamento de um telefone 5G global".

Embora isso possa estar falando sobre o Google Pixel 5, provavelmente devido em outubro, nosso dinheiro está relacionado ao iPhone 12. Outro fornecedor importante da Apple, Broadcom, já alertou sobre um possível atraso. O lançamento do iPhone da Apple geralmente cai na última semana do terceiro trimestre.

Agora acreditamos que cada uma das quatro novas variantes do iPhone 12 será compatível com 5G. Anteriormente, especulávamos se poderia haver um único iPhone 5G ou se o 5G seria limitado ao Pro e Pro Max. Por acaso, também estará dentro do iPhone 12 e iPhone 12 Max padrão (que. Sim, é apenas uma versão maior do modelo padrão).

Podemos obter um pouco mais de detalhes sobre os resultados da Apple, que devem chegar hoje, mas não esperam nada muito revelador.

Escrito por Dan Grabham.