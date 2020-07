Futuros iPhones podem obter tecnologia de zoom que muda o jogo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple está no caminho de colocar uma câmera com zoom de periscópio em seus futuros iPhones, de acordo com pesquisa feita por um analista conhecido.

A nota, divulgada por Ming-Chi Kuo, afirma que a Apple contratou um fornecedor para entregar um sistema de zoom periscópio para ser usado em um iPhone, e provavelmente estará pronto até 2022.

Isso significa - se Kuo é preciso - que a série iPhone 14 contará com uma câmera de zoom épica semelhante à que vimos em alguns dos principais carros Android nos últimos dois anos.

Na maioria dos casos, esses recursos de zoom significam que você normalmente pode obter zoom óptico de 5x ou 10x em uma câmera de smartphone e isso resulta em imagens ainda nítidas e detalhadas, mesmo quando o zoom é muito distante.

Esse tipo de tecnologia foi exibido pela primeira vez pela Oppo durante o Mobile World Congress em 2017 e envolve o alinhamento de lentes internamente, perpendiculares às lentes externas.

Passar os elementos da lente horizontalmente dentro do telefone, com um prisma em ângulo reto direcionando a luz através deles, significa que você pode criar uma lente mini zoom sem ter uma saliência excessivamente grande saindo pela parte traseira do telefone.

Esse sistema já foi usado em muitos telefones principais, incluindo o Oppo Find X2 Pro e o Huawei P40 Pro Plus . A Samsung também usou um sistema similar no seu S20 Ultra e usou o zoom digital até 100x, com resultados menos do que perfeitos.

O recente boato do iPhone - publicado pela Apple Insider - sugere que a Apple está quase pronta para se juntar a essa tendência. Se a pesquisa se transformar em um produto real, será interessante ver como o método da Apple de incorporar o zoom do periscópio difere dos concorrentes.