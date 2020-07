Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você usa o aplicativo Mail nativo ou o Gmail no iPhone da Apple e deseja adicionar delete como uma das opções de furto ou alterar o gesto de furto, você veio ao lugar certo.

Excluir não é uma opção por padrão para os gestos de furto no aplicativo Mail ou no Gmail. Em vez disso, você verá Mover, arquivar e três pontos, levando a várias opções diferentes ao deslizar da direita para a esquerda no Mail e arquivar quando deslizar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita no Gmail. Da esquerda para a direita no Mail, você terá a opção padrão de marcar um email como lido, embora isso também possa ser alterado.

Nós detalhamos um guia passo a passo sobre como alterar as opções de furto no seu iPhone para adicionar exclusão para facilitar a exclusão instantânea de e-mails no Mail e Gmail, além de como alterar as opções de furto entre marcar como lido , sinalizado e movendo uma mensagem.

Você também descobrirá como desfazer uma exclusão rapidamente, se tiver um furto feliz e excluir um email por acidente.

Essas etapas permitem adicionar exclusão como uma das opções de furto quando você desliza da direita ou da esquerda no aplicativo de email nativo do iPhone.

Vá para as configurações Role para baixo até Senhas e contas Toque na conta de e-mail para a qual deseja alterar as configurações de furto. Toque na conta na parte superior da página para abrir as configurações da conta Toque em Avançado na parte inferior da página de configurações da conta Selecione Caixa de correio excluída na seção Mover mensagens descartadas para Verifique se Bin está selecionado para Caixa de correio excluída na seção Comportamentos da caixa de correio na parte superior Pressione Conta no canto superior esquerdo para voltar Pressione Concluído no canto superior direito para salvar as configurações Acesse seus e-mails e deslize da direita para a esquerda. Excluir deve aparecer como uma opção à direita Deslizar para a direita sem pausar excluirá o e-mail sem mostrar as opções

Essas etapas permitem adicionar a exclusão como uma das opções de furto ao deslizar da direita para a esquerda ou esquerda para a direita no aplicativo Gmail no iPhone.

Vá para o aplicativo Gmail Selecione as três linhas no canto superior esquerdo Role para baixo até Configurações Toque em Ações de furto de email Toque em Deslizar para a esquerda ou Deslize para a direita, dependendo da sua preferência Selecionar Lixeira Toque em Deslizar para a esquerda ou Deslizar para a direita Selecione a ação que você deseja Pressione a seta para trás no canto superior esquerdo Toque no x no canto superior esquerdo para sair do menu de configurações e retornar à sua caixa de entrada do Gmail

Essas etapas ajudarão a alterar as outras opções de furto quando você desliza da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita no aplicativo de email nativo do iPhone.

Abrir configurações Toque em Mail Toque em Opções de furto Escolha entre Nenhum, Marcar como lido, Sinalizar e Mover mensagem para Deslizar para a direita Escolha entre Nenhum, Marcar como lido, Sinalizar e Mover mensagem para Deslizar para a esquerda Suas seleções serão salvas até você alterá-las novamente

Se você excluiu um e-mail acidentalmente no Mail ou no Gmail, é fácil desfazer, desde que você o faça imediatamente.

No Mail, depois de excluir o email, agite seu telefone e toque em "Desfazer" quando a caixa Desfazer exclusão for exibida. É isso aí. O email reaparecerá na sua caixa de entrada.

No Gmail, depois de excluir o email, toque na opção Desfazer na barra preta na parte inferior da tela e o email reaparecerá. Você terá que ser rápido para ambos. Se você não for rápido o suficiente, poderá encontrar o email excluído na lixeira.