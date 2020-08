Como adicionar widgets à tela inicial do iPhone no iOS 14

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Bem-vindo ao novo mundo de widgets no iOS 14.

A inclusão de widgets da Apple nesta versão do iOS é interessante, deve ser dito. Anteriormente, ele mostrou nenhuma inclinação para mexer com o layout da tela inicial padrão no iOS, preferindo deixar a personalização para os gostos do Android e Windows Phone.

Mas o iOS 14 muda tudo isso. Não só temos widgets, que estamos abordando aqui, mas também há uma nova biblioteca de aplicativos que funciona como a gaveta de aplicativos no Android. Simplificando, ele permite que você oculte algumas das páginas da tela inicial (exceto as mais importantes) e navegue pelos seus aplicativos por categoria (ou pesquise por eles, o que você já poderia).

Mas voltando aos widgets! Anteriormente, os widgets só estavam disponíveis na tela Hoje. Essa é a tela que você vê quando desliza para a esquerda na primeira tela inicial. Isso continua sendo importante, pois ainda é um lar para seus widgets novos e aprimorados. Agora você pode posicioná-los na tela inicial como desejar.

O novo estilo de Widgets no iOS 14 mostra informações rapidamente e, como você verá, você pode posicioná-los como quiser e em tamanhos diferentes. Atualmente, apenas os aplicativos integrados têm widgets, mas isso vai mudar.

1. Pressione a tela inicial como se fosse mover ou armazenar aplicativos. Quando os ícones começarem a tremer, você notará que há um novo ícone + no canto superior esquerdo que permite adicionar widgets, dependendo do que já está instalado. Você verá a janela pop-up do widget como a que está à direita abaixo. Você também pode ir para a visualização Hoje e verá widgets como à direita.

2. Você verá este pop-up que permite pesquisar widgets ou você pode escolher um entre as imagens de widgets.

3. Toque no widget desejado. Você pode então rolar para a direita através dos vários tamanhos disponíveis para você. Quando você chegar ao caminho certo, toque em Adicionar widget.

Você pode escolher percorrer mais opções para cada widget (tamanhos diferentes) ou apenas arrastar os widgets para a tela inicial ou para a tela Hoje. Os ícones existentes serão então deslocados, o que significa que terá um pouco de trabalho para organizar sua tela inicial.

Você também pode reordenar seus widgets na tela Hoje, conforme mostrado aqui:

Há também algo chamado Smart Stack, por meio do qual você pode criar uma pilha de widgets que podem, opcionalmente, usar inteligência no dispositivo para fornecer o widget certo com base no tempo, local e atividade - embora nossa pilha inteligente não tenha nos medido ainda. Você pode percorrer a pilha inteligente para ver os diferentes widgets. Isso funciona muito bem - embora não seja tão intuitivo para novos usuários.

Por oferecer tantas opções que os usuários do iPhone não tinham antes, você sente uma sensação de liberdade com eles, mas também uma confusão total sobre o que colocar e onde. Nós ficamos com um calendário simples, atividades e widgets de clima em nossa tela inicial, em vez de muitos e muitos widgets - embora estejamos alternando entre empilhá-los e desempilhar.

Se você for como nós, pode querer alguns widgets em sua tela inicial ou uma única pilha.

Escrito por Dan Grabham.